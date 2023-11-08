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"Київ намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС": добірка російських фейків за 8 листопада

8 листопада, 2023 середа
23:42
Суспільство Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "Київ все частіше вдається до терористичних методів проти Москви, не домагаючись успіху на полі бою, він уже намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС".

Маніпуляція: Прессекретар російського президента Д. Пєсков сказав: "Передача російських активів Україні незаконна і спричинить судові витрати для тих, хто ухвалить подібні рішення".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Новий конфлікт між Зеленським і Залужним не стосується питань ведення війни. Наразі головне питання участі Залужного у президентських виборах та його політичні амбіції".

  • Ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
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Дмитро Пєсков
Війна з Росією
фейк
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Валерій Залужний
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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