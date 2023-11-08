"Київ намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС": добірка російських фейків за 8 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "Київ все частіше вдається до терористичних методів проти Москви, не домагаючись успіху на полі бою, він уже намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС".

Маніпуляція: Прессекретар російського президента Д. Пєсков сказав: "Передача російських активів Україні незаконна і спричинить судові витрати для тих, хто ухвалить подібні рішення".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Новий конфлікт між Зеленським і Залужним не стосується питань ведення війни. Наразі головне питання участі Залужного у президентських виборах та його політичні амбіції".