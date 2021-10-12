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Київ розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський

12 жовтня, 2021 вiвторок
12:46
Економіка Зеленський

Київ прагне підписати угоду щодо "промислового безвізу" на наступному саміті "Україна-ЄС"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.

"Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і всеохопну зону вільної торгівлі. Впевнений, що є рух до дуже важливої для України угоди щодо промислового безвізу. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.
 

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

саміт
безвіз
Україна - ЄС
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