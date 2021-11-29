Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Київ скували затори: ускладнено рух транспорту

Київ скували затори: ускладнено рух транспорту

29 листопада, 2021 понедiлок
18:13
Суспільство Транспорт

У понеділок, 29 листопада, у Києві утворилися затори. Рух транспорту ускладнено на Набережному шосе, проспекті Перемоги та інших столичних магістралях

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на мапи Google Maps.

У місті утворилися затори на Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, проспекті Степана Бандери.



Крім цього, ускладнився рух транспорту на Мосту метро, Північному мосту і мосту Патона. 



На Лівому березі в Києві утворилися затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Новини
транспорт
затори
громадський транспорт
машини
Київ
новини Київщини
Читайте також:
27 листопада, 2021 субота
Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
27 листопада, 2021 субота
Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото
Глен Грант
27 листопада, 2021 субота
Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.44
    Продаж 30.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
29 листопада
20:27
Туристи з Саудівської Аравії залишили в Україні майже $100 млн з початку 2021 року
20:22
"Челсі" - "Ювентус"
Клубний чемпіонат світу з футболу: відбулось жеребкування турніру
20:21
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
"Буде інспірований конфлікт": Білорусь, яка керується з Москви, є найбільшою загрозою для України, - Ар'єв
19:59
Михайло Мудрик
Європейські клуби з топ-ліг розпочали боротьбу за 20-річного українця зі "Шахтаря", - журналіст Циганик
19:54
СБУ
СБУ відкрила справу щодо підготовки держперевороту в Україні
19:46
Кріштіану Роналду
Роналду відмовився їхати на церемонію нагородження "Золотий м'яч-2021"
19:44
Телескоп ESO
Телескоп ESO сфотографував зіткнення двох галактик у сузір'ї Водолія
19:36
ОПЗЖ
Депутати Чернівецької облради просять Зеленського заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія
19:05
Станиця Луганська
Станиця Луганська частково залишилась без світла: окупанти обстріляли залізничну станцію
19:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Різні заяви влади щодо можливого вторгнення РФ породжують недовіру міжнародних партнерів, - нардеп Костенко
18:56
безпілотнив ОБСЄ
Патрулі ОБСЄ виявили 30 танків та дві одиниці самохідної артилерії окупантів за межами місць зберігання
18:46
Володимир Дудка
Постійні головні болі: стан ув'язненого Росією Дудки погіршився
18:37
Надія Савченко
Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт проти Савченко і Рубана щодо "теракту у Раді" та відмовився їх арештувати
18:22
Джек Дорсі
Джек Дорсі офіційно подав у відставку з посади гендиректора Twitter, його замінить Параг Агравал
18:06
Маріуш Камінський
Існує висока імовірність гібридних атак проти України з використанням мігрантів, - очільник МВС Польщі Камінський
18:04
Ексклюзив
Євген Магда
Президент не має морального права давати вказівки журналістам, - Магда щодо пресмарафону Зеленського
18:01
ООС
У зоні ООС український військовий зазнав поранення, окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї
17:53
Олександр Усик
"Усик - виходець із російської школи боксу": відомий боксер, якого побили Кличко та Джошуа, збентежив заявою про українця
17:45
Олександр Гладкий
"Я вирішив, що це буде неправильно": український футболіст-бомбардир розповів, чому відмовився перейти у російський клуб
17:42
Омікрон
Польща введе нові карантинні обмеження через поширення штаму "Омікрон"
17:40
Роботи "Нової пошти", які сортують посилки
"Нова пошта" почала використовувати роботів для сортування посилок
17:40
Руслан Стефанчук
Стефанчук не буде підписувати звернення до КСУ щодо перенесення виборів
17:37
хліб
Вартість хліба може зрости на 15% попри те, що Україна має рекордну врожайність зернових, - голова підкомітету Ради з питань регуляторної політики
17:17
Відомі компанії відмовляються від співпраці з блогерами, які влаштували "голодну вечірку" у Львові
17:16
Дмитро Різник
Голкіпер "Ворскли" повторив шалений рекорд чемпіонату України з відбитих пенальті
17:09
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Окупанти обстріляли околиці Старого Айдару
17:06
окупанти
Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи, - розвідка
16:57
Саакашвілі
Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього
16:53
Магдалена Андерссон
Магдалену Андерссон вдруге призначили прем'єр-міністеркою Швеції
16:45
Золотий м'яч
Золотий м'яч - 2021: букмекери дали остаточний прогноз, хто стане найкращим футболістом світу
16:37
Михайло Подоляк
"Вітаємо зусилля потужного гравця": у ОП прокоментували намір Ердогана стати посередником між Україною та Росією
16:19
Андрій Ярмоленко
"Чому б і ні", - Агент Ярмоленка заінтригував фанатів інформацією про трансфер українця в нову команду Шевченка
16:16
гривні
У жовтні розмір середньої зарплати в Україні впав майже на 200 грн
16:15
гривня
Тіньовий бізнес за рік пандемії перевищив 30%, - Мінекономіки
16:14
Максим Бахматов
Для будівництва Великого транспортного кільця у Києві потрібно до 20 років та 55 млрд грн, - очільник Офісу трансформації Бахматов
16:12
Ексклюзив
Ігор Чаленко
Анонс держперевороту - легалізація можливого застосування правоохоронців під час акцій протесту на Банковій, - експерт
16:11
У Кривому Розі 64-річний чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні
16:05
Moderna
Moderna заявила, що вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року
16:02
На Волині у школі вибухнула котельня
15:59
Посадовці районної ради вимагали $45 тис. за вирішення земельних питань: на Київщині викрили зловмисників
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV