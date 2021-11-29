Київ скували затори: ускладнено рух транспорту

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на мапи Google Maps.



У місті утворилися затори на Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, проспекті Степана Бандери.







Крім цього, ускладнився рух транспорту на Мосту метро, Північному мосту і мосту Патона.







На Лівому березі в Києві утворилися затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.





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