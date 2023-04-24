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Київ стримував удари по Москві, США бояться невдалого контрнаступу ЗСУ, посол Китаю обурив Європу. Світові ЗМІ про Україну 24 квітня

Юлія Осим
24 квітня, 2023 понедiлок
21:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У Європі відреагували на заяви посла Китаю, а в КНР спростували їх. Америка побоюється невдалого контрнаступу України, а також вказувала не завдавати ударів по Москві

Про це і не тільки світові медіа писали 24 квітня:

The New York Times

Франція викликала посла Китаю в Парижі Лу Шея, щоб пояснити його суперечливі зауваження на французькому телебаченні, в яких ставилося під сумнів суверенітет пострадянських країн. Країни Балтії, Естонія, Латвія та Литва заявили, що вони також викликають представників Китаю для обговорення цього питання. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю спробувало відшкодувати збитки в понеділок, наполягаючи на тому, що визнає суверенітет усіх колишніх радянських республік, які проголосили незалежність, включаючи Україну. 

Посол Китаю у Франції Лу Шей

При тому зазначається, що посол Китаю у Франції, якого критикують за коментарі щодо колишніх радянських держав, є прихильником "дипломатії воїна-вовка". 

Журналісти розповіли про життя у селах на Харківщині, про те, як мешканці, домівки яких зруйнували росіяни, повертаються, хоч і ненадовго. У поминальні дні особливо помітним стало оновлення життя на кладовищах, як це не парадоксально. Це вказує на наміри переселенців повернутися та відбудувати житло поблизу місць, де поховані родичі, зазначається у репортажі. Більше читайте тут

Пропонується думка Гіларі Клінтон, яка стверджує, що республіканці грають на руку Путіну та Сі. Зокрема, спікер Палати представників Кевін Маккарті вимагає викуп, а його заручником є економіка та довіра до Америки. Політик погрожував, що республіканці в Палаті представників відмовляться підвищити верхню ммежу боргу федерального уряду, що потенційно може спровокувати глобальну фінансову кризу, якщо Байден не погодиться на серйозні скорочення в освіті, охороні здоров'я, продовольчій допомозі бідним дітям та інших послуг. 

Очікується, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибуде до ООН у Нью-Йорку в понеділок, щоб головувати на засіданні Ради безпеки, оскільки місячне головування Росії в Раді наближається до кінця. Тема, яку Росія обрала для свого знакового заходу, – та, у порушенні якої її звинуватили на початку повномасштабного вторгнення в Україну: підтримка міжнародного миру та безпеки та захист принципів Статуту ООН через багатосторонність.

Розповідається, як під вогнем росіян український військовий Валентин евакуює поранених біля Кремінної. Для нього кількість загиблих на війні – більше, ніж статистика. Йому доручено переміщати поранених побратимів та тіла загиблих від лінії фронту. 

Влада окупованого Росією Кримського півострова заявила в понеділок, що вони збили безпілотник, який намагався атакувати гавань у Севастополі, де базується великий флот ВМС Росії. За словами Михайла Развожаєва, призначеного Росією губернатора Севастополя, "один надводний безпілотник був знищений силами ППО, а другий вибухнув на підльоті".

Також видання пише, що впливові українські соціальні мережі відмовляються від російської мови навіть ціною охоплення. Зокрема, інфлюенсерка Анна Цукур після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську, хоч розуміла, що втратить своїх підписників в Росії. Каже, так вона хотіла підтримати свій народ та Україну.

The Washington Post

В ексклюзивному матеріалі американське медіа каже, що за вказівкою США Україна стримувала удари по Росії до першої річниці вторгнення, адже в лютому чиновники в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Зазначається, що керівник військової розвідки Кирило Буданов планував сміливі удари глибоко в тилу ворога, що нервувало чиновників у Вашингтоні. У Вашингтоні таємно стежили за планами українців. Білий дім побоювався, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь з боку Кремля. 

Кирило Буданов

Через те, що росіяни будують змову проти Чаду, зростає занепокоєння щодо важливого союзника США. Як свідчать витоки документів американської розвідки, Група Вагнера обговорила в лютому план вербування та навчання повстанців із Чаду, ключового партнера США з безпеки в африканському регіоні, аби об'єднати там антизахідну коаліцію. Критики кажуть, що адміністрація Байдена робить помилку, дозволяючи Чаду пропустити насильство та репресії вдома.

Росія звинуватила Сполучені Штати в порушенні своїх зобов'язань через невидачу віз журналістам, які планували висвітлювати поїздку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до ООН у Нью-Йорку, яка розпочалася в понеділок. У квітні Москва головує в Раді безпеки ООН. Державний департамент відмовився коментувати рішення, посилаючись на проблеми конфіденційності.

Кремль погрожує розірвати чорноморську зернову угоду, яка полегшує експорт українського зерна, якщо Велика сімка промислово розвинених країн запровадить загальну заборону на експорт до Росії. Зазначається, що до G-7 входять США, Японія, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Канада. Цього року Японія головує у G-7, і японське медіа минулого тижня повідомило, що такий крок розглядається.

Politico

Команда Байдена побоюється наслідків невдалого українського контрнаступу, стверджують журналісти видання. За зачиненими дверима адміністрація хвилюється, що може зробити Україна, і тихенько готується до того, що якщо весняний контрнаступ України не виправдає очікувань, критики вдома та союзники за кордоном будуть стверджувати, що Америка теж не витримала. Більше читайте тут

The Guardian

Російські війська "примусово евакуювали" мирних жителів Херсон. Зазначається, що очевидне переміщення на окупованих територіях відбувається, коли українські військові облаштовують позиції на східному березі Дніпра. 

Журналісти пишуть, що російськомовні українці хочуть позбутися "мови гнобителів". Зокрема, у Харкові на східному кордоні країни вже давно російськомовна більшість, але все швидко змінюється. 

Син речника Кремля, 33-річний Микола Пєсков стверджує, що воював в Україні, навіть каже, що шукав допомоги батька, щоб півроку анонімно служити в групі найманців.

Також йдеться про те, що понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали російському уряду із закликом негайно звільнити Евана Гершковича, репортера Wall Street Journal, якого затримали за звинуваченнями в шпигунстві, заявивши, що його арешт надсилає "тривожний і небезпечний сигнал" щодо ставлення країни до незалежних медіа.

Британське видання з посиланням на українську розвідку каже, що Росія перейшла на оборонні позиції на більшості напрямків. За словами глави ГУР Кирила Буданова, йдеться про майже всі ділянки бойових дій, крім Бахмута. 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок Раді Безпеки ООН, що світ опинився в більш небезпечній ситуації, ніж навіть під час холодної війни. Крім того, він посварився з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, звинувативши США та їхніх західних союзників.

Лавров

Медіа з посиланням на російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомляє, що виконуючий обов'язки глави самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що ситуація в Бахмуті залишається напруженою, але сили Групи Вагнера досягли певних успіхів.

CNN

Бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує "коаліцію миру" для України, проте він ступає тонкою межею, аналізує видання. Закликаючи до миру за тисячі кілометрів, він вже кілька місяців намагається позиціонувати себе як можливу посередницьку силу в конфлікті. Не пропонуючи багато деталей щодо плану, Лула, здається, повністю втілює лінію свого уряду про те, що "Бразилія повернулася" – тобто повернулася, щоб претендувати на роль у світовій політиці.

Посол Китаю викликав обурення європейців через припущення про те, що колишніх радянських держав не існує. До речі, такі коментарі можуть підірвати зусилля Китаю розглядатися як потенційний посередник між Росією та Україною. Тим часом глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Китай буде обговорюватися під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Видання зауважує, що це не перший випадок, коли Лу – видатний голос серед так званих агресивних китайських дипломатів "воїнів-вовків" – викликає суперечки через свої погляди.

Україна відкидає повідомлення про те, що вона планувала напади в глибині Росії в першу річницю вторгнення, про що пише The Washington Post. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це повідомлення "знову дивною медіасенсацією".

Напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, де вона головує в цьому органі цього місяця, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії в Україні.

Українські сили нарощують війська та техніку поблизу міста Гуляйполе, приблизно за 100 кілометрів на схід від міста Запоріжжя, поблизу південної лінії фронту. Про це видання пише з посиланням на підтримуваного Москвою місцевого чиновника Володимира Рогова у коментарях російським державним медіа.

Також видання пояснює, чому західним бойовим танкам на добирання до передової в Україні потрібні місяці. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що шість  танків Leopard 2 покинули Іспанію та мають дістатися до України менш ніж за тиждень. Сполучені Штати, тим часом, наступного місяця почнуть тренувати українські сили на своїх танках Abrams, прагнучи вивести їх на поле бою проти Росії до кінця літа. Але, навіть якщо поставки та тренування тривають, бойові машини, надані Україні союзниками по НАТО, не матимуть негайного впливу на її  війну з Росією, попереджають експерти.

Gazeta Wyborcza

Польське видання пише, що в Італії створюють коаліцію, щоб відрізатися від України. Італійці на референдумі вирішать, чи варто уряду продовжувати підтримувати Україну постачанням зброї у "локальному конфлікті" з Росією. В статті йдеться, чого від цього очікувати. 

Повідомляється, що росіяни перетворюють старі бомби на ширяючі ракети. Зокрема, на прикордонний з Україною Бєлгород впали дві нашвидкуруч модернізовані старі бомби, якими російський Су-34 намагався атакувати цілі в Україні.

російські бомби впали в Бєлгороді

"Ми сподіваємося, що розпочата Росією війна незабаром закінчиться повною перемогою та територіальним суверенітетом України, а країна стане членом Європейського Союзу, який також може розраховувати на місце в НАТО", – йдеться в ухваленій позиції на зборах Куявсько-Поморського воєводства. На засіданні радники обласної асамблеї прийняли позицію, запропоновану маршалом Пьотром Калбецьким (PO) зі словами солідарності з Україною, яка бореться проти російського загарбника.

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