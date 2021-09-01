Київ тестує електронний учнівський квиток: як замовити для школяра
У Києві тестують електронні учнівські квитки на громадський транспорт, проте школярі можуть користуватися і квитками старого зразка
Про це передає КМДА.
"Усі учні столичних шкіл мають право безоплатного проїзду у міському громадському транспорті. У разі, якщо дитині не встигли оформити чи виготовити електронний учнівський, вона може продовжувати користуватися квитком старого зразка", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Тож для замовлення електронного квитка батькам чи опікунам школяра потрібно зареєструватись та подати заявку на учнівський е-квиток за допомогою порталу scard.kyivcity.gov.ua. Система працює в тестовому режимі.
"Потім дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина, а валідована заявка передається на виробництво", - йдеться в повідомленні.
Так, отримати готові е-квитки учні, як і раніше, можуть у своїх школах.
Зазначається, що строк виготовлення учнівського квитка залежить від швидкості перевірки даних у школі. Коли учнівський буде готовий, на електронну пошту батькам обов’язково надійде лист.
У КМДА повідомили, що наразі батьки вже замовили 32037 електронних учнівських квитків. Майже половина з цієї кількості вже пройшла модерацію у школах, а інші чекають на перевірку. 8705 учнівських уже виготовлено, а ще 3520 просто наразі знаходяться в роботі у виробника.
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