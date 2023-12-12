"Кинджал" влучив по штабу НАТО у Києві": добірка російських фейків за 12 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Посилаючись на власні анонімні джерела, TG-канал "Россия в Telegram" повідомив: "Кинджал вчора [11.12.2023 р.] влучив в один зі штабів НАТО в Києві… Після цього удару в польській лікарні у місті Жешув виявилися зайнятими практично всі місця".

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Підсумки зустрічі Байдена і Зеленського не зможуть змінити ситуацію на полі бою і хід просування спецоперації. Вгачені в Україну десятки мільярдів доларів не допомогли їй, нові десятки мільярдів приречені на таке саме фіаско".

Дезінформація: Перший заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Підтримка антинародної української влади, яка кинула свій народ на вівтар західних геополітичних інтересів, стрімко знижується... Український режим – як наркоман, що помирає, виживає сьогодні виключно на західних фінансових подачках".