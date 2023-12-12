Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини "Кинджал" влучив по штабу НАТО у Києві": добірка російських фейків за 12 грудня

"Кинджал" влучив по штабу НАТО у Києві": добірка російських фейків за 12 грудня

12 грудня, 2023 вiвторок
23:18
Новини фейк, фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Посилаючись на власні анонімні джерела, TG-канал "Россия в Telegram" повідомив: "Кинджал вчора [11.12.2023 р.] влучив в один зі штабів НАТО в Києві… Після цього удару в польській лікарні у місті Жешув виявилися зайнятими практично всі місця".

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Підсумки зустрічі Байдена і Зеленського не зможуть змінити ситуацію на полі бою і хід просування спецоперації. Вгачені в Україну десятки мільярдів доларів не допомогли їй, нові десятки мільярдів приречені на таке саме фіаско".

Дезінформація: Перший заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Підтримка антинародної української влади, яка кинула свій народ на вівтар західних геополітичних інтересів, стрімко знижується... Український режим – як наркоман, що помирає, виживає сьогодні виключно на західних фінансових подачках".

  • У понеділок, 11 грудня, близько 04:13 у Києві прогриміли вибухи. Росіяни атакували столицю України балістикою.
Читайте також:
Карта. Авдіївка_0612
11 грудня, 2023 понедiлок
В атаки на Авдіївку противник відправляє піхоту без автоматів та бронежилетів, - "Легіон Свободи"
Збій у Kyivstar
12 грудня, 2023 вiвторок
Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
12 грудня, 2023 вiвторок
"Тихий вечір" за 27 мільйонів гривень для Олени Кравець
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.01
    Купівля 37.01
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
00:02
Інфографіка
Шахтар - Антверпен
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед вирішальним матчем з "Порту"
2023, вiвторок
12 грудня
23:58
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія атакувала Україну "шахедами". На Одещині поранено дві людини
23:58
Оновлено
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 12 грудня
23:30
Дональд Туск
У Польщі схвалили новий уряд, який очолить Туск
23:15
дощ, зима, осінь, киця
В Україні відлига: прогноз погоди від Наталки Діденко на 13-14 грудня
23:13
Ірландія
В Україні загинув доброволець з Ірландії
23:06
Гжегож Браун загасив ханукальну менору
Сейм Польщі призупинив роботу: один з ультраправих депутатів загасив єврейський свічник вогнегасником
22:54
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні
22:37
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, чому республіканці блокують військову допомогу Україні
22:34
Еспресо логотип
Еспресо увійшов до робочої групи зі створення органу співрегулювання онлайн-медіа
22:20
У столиці Болгарії демонтують аварійний пам’ятник радянській армії. На місці протести
21:49
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Зв'язок стає об'єктом ключової атаки РФ: Безсмертний про збій у "Київстар"
21:45
оператор "Київстар"
У "Київстарі" заявили про часткове відновлення послуг зв'язку
21:22
Метро "Деміївська" (Київ"
У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" 13 грудня запустять човниковий рух
21:06
Дмитро Шалар
Росіяни довічно засудили захисника Маріуполя Дмитра Шалара, - Андрющенко
20:35
Raiffeisen Bank
Посли ЄС не можуть погодити пакет санкцій проти РФ, тепер - через Австрію, - ЗМІ
20:17
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Розхитують росіяни та вороги України": Умєров відповів на запитання про можливу відставку Залужного
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Оптимізм на виріст
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 657-го дня війни: ГУР вдалося паралізувати податкову систему Росії, ЗСУ відбили терикон біля Горлівки, що був окупований з 2014-го
19:59
Андрій Шевченко
Шевченко оголосив, що сперечатиметься за посаду президента УАФ
19:31
військові, ЗСУ
ЗСУ відбили 37 атак за добу на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:21
Оновлено
Kyivstar, Київстар
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
19:11
Оновлено
ГУР
ГУР заявило про кібератаку на податкові сервіси РФ
19:02
Анонс
Афіша виставки "Очі квітів"
У Києві відкриється виставково-просвітницький проєкт "Очі квітів", присвячений 140-літтю Ганни Собачко-Шостак
18:41
Оновлено
Зеленський у конгресі США
Зеленський прибув до конгресу США, де проводить переговори щодо допомоги Україні
18:36
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд затвердив призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА
18:31
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Ексдиректор Кримського інституту судових експертиз може сісти у в'язницю на 15 років за держзраду, - прокуратура АРК
18:20
Огляд
Мій карпатський дідусь
"Мій карпатський дідусь": колорит українських Карпат з італійською ноткою
18:15
на фото Володимир Зеленський
Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА: Чеферін побажав Україні удачі в боротьбі за путівку на Євро-2024
18:14
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: росіяни встановлюють на "шахеди" бойові частини від таємничої ракети
18:08
санкції проти рф
США ввели новий пакет санкцій проти РФ: у списку 250 компаній та 23 людини
18:01
OPINION
Зоя Казанжи
Зеленський — Байден: "Мій мені не милий, але при мені не бий"
17:55
Фредерік Бегбедер
Письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні
17:43
Чехія
Чеські компанії отримали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 млрд
17:20
Збій у Kyivstar
Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку
17:20
фейк
"Міська влада Житомира витратила 500 млн грн на 2 БПЛА": росіяни запустили новий фейк
17:13
Азербайджан допомога Україні
Азербайджан відправив третю партію допомоги для енергетиків України
17:13
Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ на сході: обговорили підготовку рекрутів і посилення фортифікацій
17:10
Ексклюзив
Верховна Рада
До весни ми втратимо до 30 депутатів у Верховній Раді: нардеп Цимбалюк про тенденцію відмови парламентарів від мандатів
16:59
Швейцарська компанія оголосила про надання Україні 60 машин для розмінування
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV