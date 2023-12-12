"Кинджал" влучив по штабу НАТО у Києві": добірка російських фейків за 12 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Посилаючись на власні анонімні джерела, TG-канал "Россия в Telegram" повідомив: "Кинджал вчора [11.12.2023 р.] влучив в один зі штабів НАТО в Києві… Після цього удару в польській лікарні у місті Жешув виявилися зайнятими практично всі місця".
Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Підсумки зустрічі Байдена і Зеленського не зможуть змінити ситуацію на полі бою і хід просування спецоперації. Вгачені в Україну десятки мільярдів доларів не допомогли їй, нові десятки мільярдів приречені на таке саме фіаско".
Дезінформація: Перший заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Підтримка антинародної української влади, яка кинула свій народ на вівтар західних геополітичних інтересів, стрімко знижується... Український режим – як наркоман, що помирає, виживає сьогодні виключно на західних фінансових подачках".
- У понеділок, 11 грудня, близько 04:13 у Києві прогриміли вибухи. Росіяни атакували столицю України балістикою.
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