Акторка Флоренс П’ю пригадала незручний момент під час зйомок секс-сцени "Оппенгеймера"

Про це пише Variety.

Під час панельної дискусії, присвяченої фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер", виконавиця ролі Джин Татлок, коханої фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби", Флоренс Пʼю розповіла про "технічні труднощі" під час зйомок сцени сексу між нею та Кілліаном Мерфі.

"Посеред нашої сцени сексу зламалася камера. Ніхто цього не знає, але це було. Наша камера зламалася, коли ми обоє були голі, і це був не ідеальний момент", - поділилась 28-річна британська акторка.

Вона зауважила, що було небагато доступних камер, тож їм довелося придумати, як полагодити камеру, яка зламалася.

"Ми з Кілліаном разом у цій кімнаті. Це закритий сет, тому ми обоє тримаємо свої тіла так, — сказала вона, обхоплюючи себе руками, і продовжила: — Потім до кімнати зайшла людина, щоб спробувати полагодити камеру. Я вирішила, що це слушний момент для навчання. "Тож скажи мені, що не так з цією камерою?", сказала людина, яка увійшла в кімнату. І я питаю: "Що із затвором, друже?".

П’ю зазначила, що режисер Крістофер Нолан пояснив, що є проблема з тим, як надходить світло.

"Це просто божевілля, що кожна людина на цьому знімальному майданчику була настільки обізнаною та готовою зняти такий фільм, що не було нудно. Це все було дивовижно. Було таке враження, що нам пощастило бути там кожну секунду", – поділилась вона.

"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024. Фільм забрав вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший.

"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів, під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн