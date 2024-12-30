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Marvel випустила перший трейлер майбутнього мультсеріалу "Ваш дружній сусід Людина-павук"

Дар'я Тарасова
30 грудня, 2024 понедiлок
11:16
Кіно

Компанія Marvel опублікувала перший трейлер мультсеріалу "Ваш дружній сусід Людина-павук", який розповідатиме про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі

Зміст

Відео оприлюднили на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

29 січня 2025 року на Disney+ відбудеться премʼєра майбутнього мультсеріалу "Ваш дружній сусід Людина-павук". Події мультика розгортаються в паралельній часовій реальності, де наставником Пітера Паркера є Норман Осборн, він же альтер его заклятого ворога Людини-павука, Зеленого Гобліна.

У трейлері шанувальники можуть побачити два нових костюми Людини-павука: один, у якому підліток-супергерой збирає сам себе, і другий, який є більш витонченим, із урочистою чорно-білою колірною гамою. Трейлер відразу ж дає шанувальникам можливість побачити наповнений екшном сюжет, від викриття лиходіїв до зв’язування загроз у суспільстві в його мережі.

Можна почути, як Паркер каже: "Просто вважай це добрим вчинком від твого дружнього сусіда Людини-павука. Це я, до речі. Я Людина-павук".

Після участі Тома Голланда фільми про Людину-павука принесли Marvel найбільший прибуток. Цей анімаційний погляд на Людину-павука створили Бред Віндербаум, Кевін Файгі, Луїс Д’Еспозіто, Дана Васкес-Еберхардт і Джефф Траммелл. Траммелл також є головним сценаристом, а Мел Цваєр — режисером-наглядачем.


 

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