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Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2024 середа
17:07
Кіно Фільм "Редакція"

Стрічка Жанни Озірної про стосунки під час окупації "Медовий місяць" отримала найбільшу кількість номінацій на "Кіноколо", зокрема і за найкращий фільм

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Про це повідомляє "Суспільне Культура".

Щорічна премія "Кіноколо", що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України, оголосила претендентів на нагороду 2024-го. Переможців визначає комітет національної премії кінокритиків.

Лауреатів оголосять у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року. Стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної отримала одразу 5 номінацій. По 4 номінації також у фільмів Романа Бондарчука "Редакція" та Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли".

Цього року серед номінацій уперше опинилися найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях. Загалом нагороди вручать в 11 номінаціях.

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

  • "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;
  • "Редакція", режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;
  • "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;
  • "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.

Найкраща режисура:

  • Роман Бондарчук ("Редакція");
  • Сергій Маслобойщиков ("Яса");
  • Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
  • Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор:

  • Віктор Жданов ("Сірі бджоли");
  • Роман Луцький ("Медовий місяць");
  • Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");
  • Олександр Ярема ("Уроки толерантності").

Найкраща акторка:

  • Ірина Нірша ("Медовий місяць");
  • Жанна Озірна ("Редакція");
  • Алла Сергійко ("Яса");
  • Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму:

  • Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
  • Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");
  • Жанна Озірна ("Медовий місяць");
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • "Мирні люди", режисерка Оксана Карпович, продюсерки Дарʼя Бассель, Джакомо Нуді, Росіо Б. Фуенте, Ольга Бесхмельниціна, Полін Тран Ван Льо, Люсі Рего;
  • "Реал", режисер Олег Сенцов, продюсери Олег Сенцов, Денис Іванов, Боріс Матіч, Лана Матіч, Майк Дауні;
  • "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко, продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Ризванюк, Лук'ян Галкін, Альона Голякова;
  • "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • "Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Бйорн Гелдхоф, Андрій Литвиненко;
  • "Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
  • "Під знаком якоря", режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак;
  • "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

  • "Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
  • "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;
  • "Кінець історії", режисер та продюсер Станіслав Битюцький;
  • "Сьома Зміна" режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;
  • "Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець, продюсерка Кристина Докторовіч.

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Міст", режисер та продюсер Микита Лиськов;
  • "Сага про корову-русалку", режисер та продюсер Сашко Даниленко;
  • "Спукі Лупс" режисер та продюсер Стас Сантімов;
  • "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Відкриття року:

  • "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
  • "Порцелянова війна", режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;
  • "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
  • Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.

За досягнення:

  • Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно";
  • Антельм Відо, стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / "Кіно-Україна, історія(ї) незалежності";
  • Володимир Войтенко, відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) — "Україна в огні";
  • "Довженко-Центр" (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький), виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір".

У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, яку подають від України на "Оскар-2025", "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва.

Теги:
Культура
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