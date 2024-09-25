Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів
Стрічка Жанни Озірної про стосунки під час окупації "Медовий місяць" отримала найбільшу кількість номінацій на "Кіноколо", зокрема і за найкращий фільм
Про це повідомляє "Суспільне Культура".
Щорічна премія "Кіноколо", що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України, оголосила претендентів на нагороду 2024-го. Переможців визначає комітет національної премії кінокритиків.
Лауреатів оголосять у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року. Стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної отримала одразу 5 номінацій. По 4 номінації також у фільмів Романа Бондарчука "Редакція" та Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли".
Цього року серед номінацій уперше опинилися найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях. Загалом нагороди вручать в 11 номінаціях.
Найкращий повнометражний ігровий фільм:
- "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;
- "Редакція", режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;
- "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;
- "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.
Найкраща режисура:
- Роман Бондарчук ("Редакція");
- Сергій Маслобойщиков ("Яса");
- Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
- Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").
Найкращий актор:
- Віктор Жданов ("Сірі бджоли");
- Роман Луцький ("Медовий місяць");
- Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");
- Олександр Ярема ("Уроки толерантності").
Найкраща акторка:
- Ірина Нірша ("Медовий місяць");
- Жанна Озірна ("Редакція");
- Алла Сергійко ("Яса");
- Олена Узлюк ("Уроки толерантності").
Найкращий сценарій фільму:
- Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
- Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");
- Жанна Озірна ("Медовий місяць");
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- "Мирні люди", режисерка Оксана Карпович, продюсерки Дарʼя Бассель, Джакомо Нуді, Росіо Б. Фуенте, Ольга Бесхмельниціна, Полін Тран Ван Льо, Люсі Рего;
- "Реал", режисер Олег Сенцов, продюсери Олег Сенцов, Денис Іванов, Боріс Матіч, Лана Матіч, Майк Дауні;
- "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко, продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Ризванюк, Лук'ян Галкін, Альона Голякова;
- "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- "Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Бйорн Гелдхоф, Андрій Литвиненко;
- "Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
- "Під знаком якоря", режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак;
- "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
- "Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
- "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;
- "Кінець історії", режисер та продюсер Станіслав Битюцький;
- "Сьома Зміна" режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;
- "Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець, продюсерка Кристина Докторовіч.
Найкращий анімаційний фільм:
- "Міст", режисер та продюсер Микита Лиськов;
- "Сага про корову-русалку", режисер та продюсер Сашко Даниленко;
- "Спукі Лупс" режисер та продюсер Стас Сантімов;
- "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.
Відкриття року:
- "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
- "Порцелянова війна", режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;
- "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
- Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.
За досягнення:
- Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно";
- Антельм Відо, стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / "Кіно-Україна, історія(ї) незалежності";
- Володимир Войтенко, відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) — "Україна в огні";
- "Довженко-Центр" (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький), виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір".
У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, яку подають від України на "Оскар-2025", "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва.
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