Netflix підтвердив, що останній сезон "Дивних див" вийде у 2025 році, і показав тизер

Про це повідомляє Variety.

День 6 листопада відомий серед фанатів популярного американського науково-фантастичного серіалу, створеного братами Даффер, як "День дивних див". Саме 6 листопада 1983 року Вілл Баєрс (якого грає Ноа Шнапп) був викрадений у Навиворіт (Upside Down).

Цьогоріч Netflix тематично відзначив 6 листопада, оприлюднивши нове відео, в якому оголосив назви останніх восьми епізодів, що завершують серіал.

Фото: instagram Netflix.ua

Назви епізодів: The Crawl ("Плазування"), The Vanishing of… ("Зникнення..."), The Turnbow Trap ("Пастка Турбоу"), Sorcerer ("Чаклун"), Shock Jock (шок-джок - диктор на радіо, - ред.), Escape From Camazotz ("Втеча з Камазоца"), The Bridge ("Міст") і The Rightsside Up ("Повернення у правильний бік").

Деякі з цих назв перегукуються з епізодами попередніх сезонів. "Зникнення…" відсилає до першої серії першого сезону - "Глава 1. Зникнення Вілла Байєрса". Фанати в інтернеті вже припустили, що новою викраденою може бути Голлі Вілер, молодша сестра Майка Вілера.

Фінал першого сезону мав назву The Upside Down ("Догори дриґом", або "Навиворіт") - так називається фантасмагоричний альтернативний вимір, пов’язаний з містечком Гокінс. Доречно, що назва фіналу серіалу The Rightsside Up є зворотною.

Інші назви вводять нову лексику у світ "Дивних див". The Turnbow Trap, ймовірно, відсилає до бізнесу Гокінса під назвою Turnbow Land Development & Realty. Співавтор серіалу Росс Даффер у березні опублікував перевернутий білборд для компанії в instagram. Епізод Shock Jock, ймовірно, відсилає до WSQK - радіостанції, яка, судячи з дописів Росса Даффера, є частиною сезону.

Фото: instagram Netflix.ua

У новому відео показано, що дія сезону відбувається восени 1987 року, через чотири роки після подій першого сезону, який дебютував вісім років тому, у 2016 році.

Відомо, що режисер "Зеленої милі" та "Втечі з Шоушенка" Френк Дарабонт, який уже 11 років на пенсії, повернувся зняти два епізоди нового сезону серіалу Netflix "Дивні дива"

Раніше у короткому відео показали, що до роботи над новим сезоном повернулися всі актори попередніх сезонів. У короткому ролику можна побачити Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінна Вулфгарда (Майк Вілер), Гейтена Матараццо (Дастін Хендерсон), Калеба Маклафліна (Лукас Сінклер), Ноа Шнаппа (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд) та інших.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4-го сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки, старші брати й сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов 4-й сезон моторошного серіалу.