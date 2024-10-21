Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи

Про це пише Hypebeast.

У травні цього року компанія Warner Bros. оголосила, що в 2026-му відбудеться премʼєра нового фільму у всесвіті "Володаря перснів" - "Полювання на Ґоллума". Дія цієї стрічки розгортається до подій "Братства персня".

Нині сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Боєнс поділилась, що в розробці перебуває ще один фільм всесвіту. Це буде окрема від "Полювання на Ґоллума" стрічка, а не його друга частина, як повідомляли деякі джерела.

"Я можу вам точно сказати, що це не дві частини "Полювання на Ґоллума". Це було справжнє непорозуміння, яке сталося через те, що ми почали розробляти концепцію двох різних фільмів. Перший — "Полювання на Ґоллума", другий ще належить підтвердити", - прокоментувала Боєнс.

Вона також виступає продюсеркою анімаційного спін-оффу "Війна Рогіримів", який вийде в грудні.

"У нас є абсолютно вибухова ідея другого фільму, який був би просто неймовірним як аніме. Але подивімось, чи буде до нього інтерес", - додала Боєнс.