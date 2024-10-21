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Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи

Дар'я Тарасова
21 жовтня, 2024 понедiлок
10:41
Кіно Володар перснів

Сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Боєнс розповіла, що в розробці наразі перебуває ще один фільм, окрім "Полювання на Ґоллума", що вийде в 2026 році

Зміст

Про це пише Hypebeast.

У травні цього року компанія Warner Bros. оголосила, що в 2026-му відбудеться премʼєра нового фільму у всесвіті "Володаря перснів" - "Полювання на Ґоллума". Дія цієї стрічки розгортається до подій "Братства персня".

Нині сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Боєнс поділилась, що в розробці перебуває ще один фільм всесвіту. Це буде окрема від "Полювання на Ґоллума" стрічка, а не його друга частина, як повідомляли деякі джерела.

"Я можу вам точно сказати, що це не дві частини "Полювання на Ґоллума". Це було справжнє непорозуміння, яке сталося через те, що ми почали розробляти концепцію двох різних фільмів. Перший — "Полювання на Ґоллума", другий ще належить підтвердити", - прокоментувала Боєнс.

Вона також виступає продюсеркою анімаційного спін-оффу "Війна Рогіримів", який вийде в грудні.

"У нас є абсолютно вибухова ідея другого фільму, який був би просто неймовірним як аніме. Але подивімось, чи буде до нього інтерес", - додала Боєнс.

  • У лютому 2023 року компанія Warner Bros. вперше оголосила, що новопризначені керівники студії Майк Де Лука та Пем Ебді уклали угоду щодо створення кількох фільмів за мотивами книги Джона Толкіна. 
  • У травні компанія Warner Bros. оголосила, що в 2026 році вийде фільм "Полювання на Ґолума", що стане першою стрічкою з нової серії фільмів всесвіту "Володаря перснів"
Теги:
Культура
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