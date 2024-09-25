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За перші 4 дні серіал "Пінгвін", що є спінофом "Бетмена", подивились 5,3 млн глядачів

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2024 середа
12:44
Кіно

Кримінально-драматичний серіал HBO "Пінгвін" з Коліном Фаррелом і Крістін Міліоті в головних ролях встановив рекорд з січня 2023 року, зібравши найбільше переглядів за 4 дні

Зміст

Про це пише Variety.

Американський кримінально-драматичний серіал "Пінгвін", заснований на однойменному персонажі коміксів DC, за перші 4 дні після виходу на різних стримінгових платформах отримав 5,3 млн переглядів. Серіал, що є спінофом фільму "Бетмен" 2022 року режисера Метта Рівза і створений шоуранеркою Лорен Лефранк для HBO, вийшов 19 вересня.

Така кількість глядачів проєкту зробила його за короткий період успішнішим за прем’єру останнього сезону "Спадкоємців", яка зібрала 4,9 млн глядачів, і за прем’єру другого сезону "Білого лотоса", яку подивилися 4,1 млн людей. "Пінгвін" трохи поступається прем’єрі "Справжнього детектива: Нічна країна", яка зібрала 5,7 млн глядачів.

Крім того, шоу отримало найбільшу аудиторію за 4 дні серед нових серіалів від HBO Мах по всьому світу з часів виходу "Останніх з нас" (The Last of Us) у січні 2023 року.

Дія "Пінгвіна" відбувається через тиждень після подій у "Бетмені" і розповідає про прихід до влади Освальда "Оза" Коблпота, відомого як Пінгвін у злочинному світі Ґотему. Головні ролі в серіалі виконали Колін Фаррел і Крістін Міліоті. 

Серіал отримав гарні відгуки, наразі на Rotten Tomatoes "Пінгвін" має 94% рейтингу критиків. 

Режисер "Бетмена" Метт Рівз став виконавчим продюсером серіалу. Окрім головної ролі, Фаррелл також став виконавчим продюсером. 
 

Теги:
Культура
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