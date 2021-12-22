Кінотеатри України покажуть стрічку "Найгірша людина у світі", номіновану на Оскар
У березні 2022 року в українських кінотеатрах відбудеться показ норвезького фільму "Найгірша людина у світі"
Про це повідомила компанія "Артхаус Трафік", передає Укрінформ.
"Норвегія висунула стрічку "Найгірша людина у світі" на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Вона увійшла у шортлист. Фільм був відзначений на Каннському кінофестивалі призом за Найкращу жіночу роль та увійшов у списки найкращих стрічок року від міжнародних видань Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter та IndieWire", - зазначили в заяві.
За сюжетом трагікомедії, тридцятирічна Юлія, на одній з вечірок зустрічає чарівного молодого чоловіка. Вона має успішного хлопця, але у власному житті й кар'єрі не реалізувалася. У надії влаштувати своє життя вона починає зустрічатися з новим чоловіком, але чи віришить це її проблеми?
Режисером фільму є Йоакім Трієр - володар нагород кінофестивалів у Торонто й Карлових Варах номінант на Золоту пальмову гілку. Він відомий за роботою над стрічками "Тельма", "Гучніше, ніж бомби", "Осло, 31 серпня" та "Реприза".
Світовий прем'єрний показ трагікомедії "Найгірша людина у світі" відбувся 2021 року на Каннському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Ренате Рейнстве отримала Приз за Найкращу жіночу роль.
В Україні фільм уперше показали на Одеському міжнародному кінофестивалі.
Рейтинг трагікомедії на сайті Rotten Tomatoes становить 100%, на Metacritic - 88 балів із приміткою Must see, а на IMDb - 8.1. Згідно з виданням The Guardian , стрічка є "сучасною класикою" й одним з найкращих фільмів Каннського кінофестивалю.
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