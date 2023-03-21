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Росіяни б'ють по Одещині, Китай продав Росії дронів на $12 млн, а прем'єр Японії несподівано прибув до Києва. Світові ЗМІ про Україну 21 березня

Андріана Стахів
21 березня, 2023 вiвторок
21:59
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань опинився удар росіян по Одещині, продаж Китаєм дронів Росії на $12 млн, та прем'єр Японії, який несподівано прибув до Києва. Світові ЗМІ про Україну 21 березня

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 21 березня:

The New York Times

Міністерство юстиції США допомагатиме у розслідуванні воєнних злочинів в Україні. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд відмовляється обговорювати активні розслідування, проте під час нещодавнього візиту до України він порушив свою позицію, повідомивши, що американські прокурори ідентифікували кількох конкретних росіян, які підозрюються у воєнних злочинах проти одного або кількох американців, пише видання. Представники департаменту юстиції розглядають звірства Росії в Україні як серйозну загрозу верховенству права.

За рік повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай продав Москві безпілотників і комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Складні канали збуту і нечіткі описи продукції в експортних даних не дають змоги точно встановити, чи є в китайській продукції американські компоненти, що могло б становити порушення американського експортного контролю. А офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь. Відповідно нові безпілотники постійно потрапляють на війну в Україні.

Видання повідомляє про те, що прем'єр-міністр Японії здійснив неанонсований візит для зустрічі з президентом України. Він прибув до Києва у вівторок, 21 березня, щоб зустрітися із Зеленським. Посол США в Японії Рам Емануель заявив, що демонстрація солідарності прем'єр-міністра із Зеленським контрастує з партнерством між Сі Цзіньпіном і Путіним, назвавши зближення між китайським і російським лідерами "мерзенним". Тим часом речник Міністерства закордонних справ Китаю відреагував на новину про візит, заявивши, що Японія повинна "сприяти деескалації ситуації, а не навпаки".

Тим часом триває зустріч Сі та Путіна у Москві, на якій вони обговорили розширення енергетичної та фінансової співпраці, а також пообіцяли "тісно співпрацювати". Окрім того, Сі заявив, що запросив Путіна відвідати Китай, підкресливши рішучу підтримку Пекіном російського лідера через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт і звинуватив його у воєнних злочинах.

The Washington Post

WP фактично всі свої матеріали у контексті війни в Україні присвячує візиту Сі до Москви. Зокрема розповідає про готель, у якому зупинився китайський лідер. У виданні наголошують, що він уникав п'ятизіркових готелів поблизу Красної площі, натомість спинився у готелі, який розташований всередині масивного закритого китайського бізнес-центру з 12-гектарним парком у стилі "Забороненого міста". Семикімнатний президентський номер, розташований на 20-му поверсі на площі близько 4 000 квадратних футів, обладнаний вітальнею, їдальнею, баром, кухнею для дворецького, двома спальнями з гардеробними, окремими ванними кімнатами і двома хамамами.

Також ЗМІ акцентує на тому, що Сі та Путін демонструють свій союз, проте не пропонують шляху до миру в Україні. Візит Сі до Москви був представлений у Китаї як частина сміливої ініціативи зі створення нового світового порядку, і у вівторок Сі запросив Путіна відвідати Китай пізніше цього року, сигналізуючи, що їхня найрішучіша спільна позиція проти Заходу тільки починається, пише WP.

У медіа також переконані, що візит японського прем'єра до Києва різко контрастує з візитом Сі в Росії. Прем'єр Японії став останнім членом G7, який здійснив подорож до української столиці, щоб висловити підтримку. Це також засвідчило, що Токіо, принаймні наразі, відмовився від своїх багаторічних зусиль щодо поліпшення відносин з Росією - зміна стратегії стала очевидною в перші дні вторгнення, коли Японія відреагувала в унісон з найбільшими західними економіками, запровадивши санкції проти Москви. Кішіда неодноразово попереджав, що "сьогоднішня Україна завтра може стати Східною Азією", висловлюючи занепокоєння з приводу того, що інші регіональні гравці порушують міжнародні норми, не називаючи прямо Китай, який залишається найбільшим торговельним партнером Японії.

The Guardian

Видання повідомляє, що за даними української військової розвідки, російські крилаті ракети, які використовувалися Чорноморським флотом Росії для ударів по Україні, були знищені під час вибуху в кримському логістичному центрі Джанкоя. Guardian цитує: "Вибухом у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено російські крилаті ракети "Калібр-КН", які перевозилися залізницею".

Також медіа публікує матеріал із провокаційною назвою "Ордер на арешт Путіна лише викриває слабкодухість МКС", у якому автор  Рассел Каплан звинувачує суд у підігруванні Заходу та, мовляв, ігноруванні його злочинів: "На думку спадає знищення Югославії, Іраку, Афганістану, Лівії та Сирії, а також незаконна і злочинна економічна війна санкцій проти Венесуели, Куби, Нікарагуа, Ірану, Афганістану тощо, метою якої є намагання зруйнувати економіку цих країн і заморити людей голодом, щоб змусити їх до зміни режиму".

Путін відреагував на слова міністра оборони Великобританії про те, що Британія постачатиме Києву бронебійні снаряди, заявивши, що Росія "відповість".

Politico

США прискорюють постачання танків Abrams та систем Patriot в Україну. Пентагон має намір відремонтувати існуючі корпуси танків M1A1 Abrams, щоб доставити їх в Україну цієї осені, на противагу будівництву нових танків, які будуть доставлені набагато пізніше. Тим часом 65 українців завершують навчання з ракетної системи "Патріот" на базі Форт-Сілл, штат Оклахома, найближчими днями.

Видання також пише про знищення російських ракет, наголошуючи, що удар був націлений на важливе залізничне сполучення, яке використовується окупаційною армією.

Також у Politico переконані, що Зеленський грає в довгу дипломатичну гру з союзником Москви № 1 президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Зеленський хоче зберегти Пекін як інвестора, торгового партнера і потенційного посередника, а не відштовхнути його, ризикуючи тим, що Сі Цзіньпін схвалить великий експорт озброєнь для російських збройних сил. У найближчі роки глибокі кишені Китаю, ймовірно, також відіграватимуть певну роль у допомозі Україні відновитися після руйнувань, спричинених війною, зазначають у медіа.

CNN

Росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 випустили ракети з моря. Є поранені та пошкодження будівель.  

Також CNN цитує українського офіцера, який зазначає, що російські війська "вичерпують наступальний потенціал" у боях за Бахмут: "Вони зазнали значних втрат при спробах просування на півдні та півночі, а також при спробах наступати безпосередньо через міські райони. Однак, нескінченні спроби штурму тривають".

BBC

Як і частина інших, видання пише про те, що вибух на півночі анексованого Криму знищив російські ракети, які перевозилися залізницею. У BBC наголошують, що цей удар, якщо він підтвердиться, свідчить про те, що можливості українських військово-повітряних сил щодо застосування безпілотників зросли. Досі здавалося, що Крим знаходиться поза зоною досяжності українських ракет. Але ця атака вказує на те, що безпілотник, принаймні, може дістатися глибше в тил російських військ, ніж вважалося раніше.

У контексті візиту до Москви США закликають Сі Цзіньпіна натиснути на Путіна, щоб той припинив чинити воєнні злочини в Україні. "Ми сподіваємося, що президент Сі буде тиснути на президента Путіна, щоб він припинив бомбардування українських міст, лікарень і шкіл, припинив воєнні злочини і звірства і виводив свої війська", – зазначає Кірбі.

Gazeta Wyborcza

Медіа розповідає про Авдіївку, зазначаючи, що бої там майже настільки ж інтенсивні, як у Бахмуті. "Виборча" називає місто новою ціллю масованих російських атак. Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку, вона може стати другим Бахмутом у найближчому майбутньому. Однак втрати окупантів там також значні.

Також видання не оминає вибух у Криму, цитуючи повідомлення Києва, що "український Кримський півострів готується до деокупації".

Світ
Україна
Росія
Польща
Китай
Крим
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Авдіївка
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