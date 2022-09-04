English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Китай узяв в заручники резервні $100 млрд Росії, - The Moscow Times

Китай узяв в заручники резервні $100 млрд Росії, - The Moscow Times

4 вересня, 2022 неділя
17:25
Новини

Російська влада вклала 17% власних золотовалютних резервів у юань, але тепер змушена визнати, що вивести кошти з китайських активів просто так неможливо

Про це сьогодні, 4 вересня 2022 року, написала газета The Moscow Times, що є філією Financial Times (Британія).

"Продаж юанів, в які на 1 січня було вкладено понад $100 млрд із ЗВР (золотовалютного резерву - ред.), потребує окремої угоди з Китаєм. Про це йдеться в презентації Центрального банку РФ, підготовленої для наради з урядовцями про подальшу долю резервів і плани наповнити їх "дружніми" валютами", - зазначається у статті.

Згідно з документом, який цитує видання, влада РФ обговорює можливість додаткового придбання юанів та інших "м'яких" валют на $70 млрд. При цьому ЦБ РФ визнає, що після введення санкцій та заборони на операції з доларами та євро знайти активи для ЗВР непросто.

Вибір обмежується нечисленними "дружніми" країнами.

"Але турецька ліра не може вийти зі "штопору" хронічної девальвації та 10 років втратила 90% вартості. А дірхам ОАЕ, згідно з презентацією, схильний до "політичних ризиків": в емірати зачастили американські чиновники, які вимагають не перетворювати Дубай на хаб для обходу санкцій", - зазначає The Moscow Times.

Залишається хіба що юань, але з ним є проблема: "вкласти гроші в китайські активи можна відносно легко, а вивести назад - ні".

Читайте і дивіться такожРосія стає розмінною монетою в геополітичних торгах США та Китаю. Доля Східного Сибіру й Далекого Сходу вже визначена, - Марк Фейгін

"Для цього потрібен дозвіл китайської влади, а "його буде дуже складно отримати в кризу", вважають у ЦБ", - підкреслює The Moscow Times.

Таким чином, наразі у китайському "капкані" опинилися останні не заморожені резерви Росії.

"Із $640 млрд, які ЦБ мав перед початком війни, близько половини потрапили під першу хвилю західних санкцій. Це долари, євро, японські єни, британські фунти, а також австралійські та канадські долари. Золото ЦБ - 2,3 тисячі тонн, що становлять п'ятий за розміром золотий запас у світі, - потрапило під окремі санкції США у квітні. І хоча зливки зберігаються в Росії й не можуть бути заарештовані, продати їх за кордон "потай" навряд чи можливо: російське золото має характерні домішки, які покажуть країну походження металу", - пише The Moscow Times.

Перед 24 лютого 2022 року, згідно з його річним звітом (.pdf), тримав у юанях $105 млрд.

Китайську валюту він почав купувати в 2018 році, коли США ввели санкції проти російського алімієвого гіганта "Русала" та обговорювали заходи проти російського держборгу. 2021 року до Центробанку РФ приєднався Мінфін, який перевів у юані доларову частину російського Фонду національного добробуту.

ЦБ набув найбільшої "порції" юанів (на $44 млрд) навесні 2018 року, коли курс китайської валюти коливався між 6,2-6,4 юаня за долар. Мінфін вклався в юань за курсу 6,4 за долар (на $17 млрд). Наразі китайська валюта торгується близько 6,9 юанів за долар і з початку війни в Україні подешевшала на 7%. Це відрізало від російських ЗВР $7 млрд у вигляді збитку на курсових різницях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
путін
3 вересня, 2022 субота
Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр
Дмитро Медведєв
3 вересня, 2022 субота
Медведєв пригрозив Заходу судним днем за "спробу пошматувати Росію"
Олександр Усик
3 вересня, 2022 субота
Усик відреагував на виклик найбагатшого боксера світу
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.29
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
4 вересня
17:27
Ексклюзив
Полонений
На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов
17:21
військові жінки
Після 1 жовтня узяті на військовий облік жінки не зможуть вільно виїздити за кордон
17:06
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден української агропродукції
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з 282,5 тис. тонн української агропродукції
17:02
Олександр Тюкін
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
17:01
Олексій Пащенко
В Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:59
Ексклюзив
Leopard 1А5
Німецькі військові дуже сильно опираються постачанню зброї Україні, - аналітик DW
16:40
Рамзан Кадиров
На чолі Росгвардії Кадиров фактично стане гауляйтером окупованих територій України, - політолог Смолій
16:14
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав Німеччину "ворогом Росії"
16:08
Кая Каллас
Світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції, - прем’єрка Естонії
15:50
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі висунув новий ультиматум Усику
15:37
Іван Брилін
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана, - офіцер ЗСУ Штефан
15:34
Дні жалоби
У Кам'янці-Подільському оголосили триденну жалобу
15:29
В уряді назвали кількість крилатих ракет, які РФ випустила по Україні
15:20
Зеленський
Зеленський з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили виділення наступного траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС
15:19
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путіну зараз не вдасться мобілізувати достатньо мʼяса, війна закінчиться швидше, - військовий експерт Притула
15:13
У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови
У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови
15:10
Ексклюзив
російські війська окупанти
Армія РФ деградує й скочується до рівня Другої світової війни, - військовий експерт Притула
14:55
Ексклюзив
карта бойових дій Південь Херсон
На Півдні залишається 20 тис. російських військових, які перебувають в оперативному оточенні, - офіцер ЗСУ Березовець
14:46
На фото Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно
14:45
На фото Зеленський і Джонсон
Зеленський розповів про дзвінок Джонсона у перші години після вторгнення РФ
14:07
Зруйнований музей Григорія Сковороди
Росія за пів року вторгнення скоїла 500 злочинів проти культурної спадщини України, - Мінкульт
13:52
Петро Порошенко
Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко
13:48
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Усик розповів, з ким хоче провести бій окрім Ф'юрі
13:29
Ярослав Железняк
ВР може розглянути два законопроєкти щодо подвійного громадянства в Україні вже найближчого тижня, - нардеп Железняк
13:28
У Маріуполі окупанти не прибирають тіла загиблих з-під завалів будинків, їх гризуть собаки, - радник мера
13:27
Свято-Миколаївський собор УПЦ (МП). Горішні Плавні
Настоятель собору УПЦ (МП) у Горішніх Плавнях переконував мати вбитого росіянами воїна, що йде не війна, а "спецоперація", - ЗМІ
13:14
Ексклюзив
карта бойових дій Донбас
На Східному напрямку у ворога зменшилась кількість піхоти, - лейтенант Нацгвардії Назаренко
13:12
Олаф Шольц
Німецька парламентська коаліція погодила третій пакет допомоги населенню на 65 млрд євро
13:05
Денис Шмигаль та Франц-Вальтер Штайнмаєр (праворуч)
Цього тижня Україна отримає від ЄС транш у 5 млрд євро, - Шмигаль
12:51
осінь
Прогноз погоди від Діденко: українців очікує сонячний початок тижня без дощів
12:48
Очаків. Ілюстративне зображення
"Не добрий ранок в Очакові": рашистами знищено декілька тисяч тон зерна
12:41
Барак Обама
Колишній президент США Обама отримав телевізійну премію "Еммі"
12:41
Микола Княжицький
Микола Княжицький: "Відповідальні українці повинні зробити все, щоби подолати колоніальну свідомість, бо вона стала інструментом гібридної війни"
12:21
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
"Як бомжі": окупант поскаржився на погане забезпечення нових підрозділів, - перехоплення ГУР
12:01
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Лікарні, школи, готель і музей: Кім розповів, куди влучили ворожі ракети на Миколаївщині
11:48
Путін
Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку
11:37
збиті ракети
Цієї доби ворог випустив понад 10 ракет по Україні, дві з них збила наша система ППО
11:26
nord stream 1 Північний потік газ
У ЄС заявили про готовність до повного припинення постачання газу з РФ
11:24
Мелітополь
Загарбники планують здійснити провокації у школах Мелітополя, - Іван Федоров
10:57
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV