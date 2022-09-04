Китай узяв в заручники резервні $100 млрд Росії, - The Moscow Times

Про це сьогодні, 4 вересня 2022 року, написала газета The Moscow Times, що є філією Financial Times (Британія).

"Продаж юанів, в які на 1 січня було вкладено понад $100 млрд із ЗВР (золотовалютного резерву - ред.), потребує окремої угоди з Китаєм. Про це йдеться в презентації Центрального банку РФ, підготовленої для наради з урядовцями про подальшу долю резервів і плани наповнити їх "дружніми" валютами", - зазначається у статті.

Згідно з документом, який цитує видання, влада РФ обговорює можливість додаткового придбання юанів та інших "м'яких" валют на $70 млрд. При цьому ЦБ РФ визнає, що після введення санкцій та заборони на операції з доларами та євро знайти активи для ЗВР непросто.

Вибір обмежується нечисленними "дружніми" країнами.

"Але турецька ліра не може вийти зі "штопору" хронічної девальвації та 10 років втратила 90% вартості. А дірхам ОАЕ, згідно з презентацією, схильний до "політичних ризиків": в емірати зачастили американські чиновники, які вимагають не перетворювати Дубай на хаб для обходу санкцій", - зазначає The Moscow Times.

Залишається хіба що юань, але з ним є проблема: "вкласти гроші в китайські активи можна відносно легко, а вивести назад - ні".

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"Для цього потрібен дозвіл китайської влади, а "його буде дуже складно отримати в кризу", вважають у ЦБ", - підкреслює The Moscow Times.

Таким чином, наразі у китайському "капкані" опинилися останні не заморожені резерви Росії.

"Із $640 млрд, які ЦБ мав перед початком війни, близько половини потрапили під першу хвилю західних санкцій. Це долари, євро, японські єни, британські фунти, а також австралійські та канадські долари. Золото ЦБ - 2,3 тисячі тонн, що становлять п'ятий за розміром золотий запас у світі, - потрапило під окремі санкції США у квітні. І хоча зливки зберігаються в Росії й не можуть бути заарештовані, продати їх за кордон "потай" навряд чи можливо: російське золото має характерні домішки, які покажуть країну походження металу", - пише The Moscow Times.

Перед 24 лютого 2022 року, згідно з його річним звітом (.pdf), тримав у юанях $105 млрд.

Китайську валюту він почав купувати в 2018 році, коли США ввели санкції проти російського алімієвого гіганта "Русала" та обговорювали заходи проти російського держборгу. 2021 року до Центробанку РФ приєднався Мінфін, який перевів у юані доларову частину російського Фонду національного добробуту.

ЦБ набув найбільшої "порції" юанів (на $44 млрд) навесні 2018 року, коли курс китайської валюти коливався між 6,2-6,4 юаня за долар. Мінфін вклався в юань за курсу 6,4 за долар (на $17 млрд). Наразі китайська валюта торгується близько 6,9 юанів за долар і з початку війни в Україні подешевшала на 7%. Це відрізало від російських ЗВР $7 млрд у вигляді збитку на курсових різницях.

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