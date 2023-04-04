Китай заявив про готовність взаємодіяти з ЄС задля політичного врегулювання "кризи в Україні"

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає видання Укрінформ.

"Китай не є стороною української кризи, але залишається твердим прихильником і активним поборником її мирного вирішення. Ми готові спілкуватися та обмінюватися думками зі стороною ЄС щодо політичного врегулювання цієї кризи", - сказала Мао, коментуючи слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Китай повинен відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні й вплинути на РФ.

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"Ми також сподіваємося, що ЄС продемонструє стратегічну автономію та політичну мудрість і зробить тверді кроки до досягнення довгострокового миру та безпеки в Європі", - додала речниця.