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"Киця-захисниця": у Миколаєві створили новий патріотичний мурал

9 серпня, 2022 вiвторок
11:13
Культура

У центрі Миколаєва з’явився новий мурал, головним героєм якого є Киця-захисниця

Про це у фейсбук повідомила миколаївська фотографиня Світлана Вовк.

"Дмитро та Альона з Миколаєва. Працювали в парі над створенням муралу в Миколаєві. Дмитро розповідає, що є люди, які люблять це місто та миколаївців і захотіли, щоб завдяки цьому муралу люди звертали увагу не лише на агресію та руйнування, а й бачили, що є щось нове, що може підняти настрій", - розповіла Світлана Вовк.

Художниця Альона каже, що мурал створений, аби підтримати людей, які тут лишились та тих, хто відстоює та бореться за Миколаїв сьогодні.

"Чому саме кіт? Зараз такий тренд пішов на котиків. Це киця-захисниця, яка допомагає тим, хто лишився відновити рівновагу. Альона розповідає, що, коли дуже багато темряви, то людська психіка намагається додати і побачити щось добре, тому вони з Дмитром вирішили створити цей мурал. На питання скільки створювали мурал художники відповідають, що як бог - 7 днів", - зазначила Світлана Вовк.

  • Нагадаємо, 9 серпня рашисти відкрили вогонь по околицях Миколаєва. Гаряче було і в населених пунктах району

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