Клуб АПЛ несподівано вирішив переплатити за непотрібного футболіста "Барселони"
Англійський "Ньюкасл" готовий заплатити 21,5 млн євро за захисника "Барселони" Самуеля Умтіті
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Самуель Умтіті є пріоритетною трансферною метою "Ньюкасла" взимку і вони готові запропонувати за нього 21,5 млн євро.
Керівництво "Барселони" давно хоче продати Умтіті, щоб розвантажити зарплатну відомість. Повідомлялось, що вони готові відпустити його безплатно.
28-річний Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 133 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу і здобув три Кубки Іспанії.
У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
Зараз Transfermarkt оцінює Умтіті у 5 млн євро.
- 21 січня стало відомо, що Умтіті близький до того, щоб покинути клуб.
- 15 квітня повідомлялось, що захисник іспанської "Барселони" Самуель Умтіті покине топ-клуб у літнє трансферне вікно.
- 20 грудня стало відомо, що іспанська "Барселона" готова попрощатись з п'ятьма гравцями у зимове трансферне вікно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе