Клуб АПЛ несподівано вирішив переплатити за непотрібного футболіста "Барселони"

Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, Самуель Умтіті є пріоритетною трансферною метою "Ньюкасла" взимку і вони готові запропонувати за нього 21,5 млн євро.



Керівництво "Барселони" давно хоче продати Умтіті, щоб розвантажити зарплатну відомість. Повідомлялось, що вони готові відпустити його безплатно.

28-річний Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 133 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу і здобув три Кубки Іспанії.

У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.



Зараз Transfermarkt оцінює Умтіті у 5 млн євро.

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