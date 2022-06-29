Ключовий футболіст відмовився йти з "Динамо" в США безкоштовно

Про це повідомляє проєкт "ТаТоТаке".

"Буяльському запропонував контракт з МЛС. Але там була як би в дужках умова, що вони готові були дати йому підйомні та хороший контракт, але якщо він піде з "Динамо" безкоштовно. Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому сказали: "Добре, залишаєшся, а потім розберемося", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

У минулому сезоні 29-річний Віталій Буяльський зіграв 22 матчі, забив 9 голів і віддав 2 асисти.

Transfermarkt оцінює хавбека у 9 млн євро.

24 червня стало відомо, що футболіст збірної України Олександр Зубков близький до трансферу в донецький "Шахтар".

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