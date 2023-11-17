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Партнерський матеріал

Ключовий момент: Ребров - зіркове повернення в збірну

Віталій Кошовий
17 листопада, 2023 п'ятниця
09:30
Спорт

Україна – це футбол. Наша національна збірна - уособлення сподівань і гордості українців. Еспресо за підтримки VBET пригадав 10 знакових віх історії українського футболу в серії матеріалів "Ключовий момент"

Початок складних 1990-х. Український футбол і національна збірна намагаються формувати традиції, шукати нових зірок і власну харизму. За команду №1 грають переважно вихованці ще радянського футболу, а інколи навіть натуралізовані росіяни.

27 червня 1992 року за національну збірну України дебютує 18-річний Сергій Ребров. Уродженець Горлівки був юною зіркою "Шахтаря", яку взяли на матч збірної до Сполучених Штатів. Так почалася красива історія Реброва у збірній довжиною у 14 років.

Голеадор збірної та "Динамо"

Він завжди умів бути у потрібному місці в потрібний час. Ребров дуже швидко
завоював любов українських вболівальників.

Забивав він так багато, що довелося заснувати Клуб Реброва, у який входять
футболісти, які забили принаймні 100 голів в українській Прем'єр-лізі. Саме Сергій першим досягнув цієї позначки.

Перша зіркова мить юного нападника настала 14 вересня 1994 року. Тоді київське "Динамо" вперше грало в єврокубках проти "Спартака" і програвало 0:2 після першого тайму. 20-річний Ребров перевернув гру з голови на ноги, коли на 86-й хвилині вирвав перемогу над росіянами 3:2.

Наступного разу Ребров "поховав" росіян у вересні 1998 року. Тоді у Києві зіграли матч століття: наші приймали збірну РФ. Росіяни котувалися у світі високо – йшли у 3-му десятку рейтингу збірних, українці замикали 6-й.

"Є щось історичне у будь-якому протистоянні між Росією та Україною. Але ж ніхто не думав, що воно може перейти на цей рівень - на рівень війни", – розповів Ребров "Радіо Свобода".

Українці тоді вигравали зі слизьким рахунком 2:1, і Ребров фактично сам вирішив долю гри. Спочатку він заробив пенальті та вилучення воротаря суперника Харіна, а за мить чітко реалізував 11-метровий.

І за збірну України Сергій забивав виключно важливі та ключові голи. Перший
відбувся 31 серпня 1996 року у гостьовому матчі проти Північної Ірландії. Складна гра котилася до сухої нічиєї. Але невисокий нападник "Динамо" перестрибнув дебелих захисників, головою увігнав м'яча у ворота та вирвав перемогу для синьо-жовтих.

За збірну Ребров зіграв 75 матчів і забив 15 голів. Найгарніший – у ворота аравійців на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. Сергій зарядив з 40 метрів так, що у воротаря зашелестіло над вухами. Забив Ребров й у валідольній серії пенальті проти Швейцарії, чим допоміг збірній України потрапити до чвертьфіналу. Це була одна з найемоційніших миттєвостей в історії українського футболу!

Після "Динамо" Ребров зіграв за імениті англійський "Тотенгем" і турецький
"Фенербахче". У Лондоні та Стамбулі досі пам'ятають його голи-красені. Результатом закордонної кар'єри Реброва стали чемпіонства в трьох країнах. А ще - він четвертий у списку бомбардирів національної збірної. Восени 2023 року Сергій Ребров став офіційним амбасадором Vbet.

Тренер-чемпіон

Нові чемпіонства Сергій Станіславович здобув уже як тренер. Зараз Ребров -
найуспішніший український клубний тренер. На початку кар'єри він двічі ставав
чемпіоном України з рідним "Динамо", двічі володарем Кубка України та виводив киян у плей-оф Ліги Чемпіонів.

А потім Ребров став культовим тренером у Будапешті. Три роки поспіль (2018-2021)
Сергій Станіславович робив "Ференцварош" чемпіоном Угорщини та вивів клуб у
груповий етап Ліги чемпіонів. Нашому тренеру вдалося виграти й чемпіонат Еміратів
– він з наскоку взяв золото з "Аль-Айном"

Реброва-тренера давно чекали у команді №1 – ще відколи з неї пішов його
багаторічний партнер по нападу "Динамо" та збірної Андрій Шевченко.

Коли закінчився контракт в Еміратах, Ребров міг залишатися за кордоном,
але у розпал агресії Росії прийняв збірну Україну і переїхав додому з усієї сім'єю.

"У цей час для мене було дуже важливо бути з українцями, з моїм народом. Якщо є
така можливість, тренувати Національну збірну України – це велика честь для мене,
для будь-якого фахівця. Тому я навіть не задумувався над цією пропозицією.
Коли я приїжджав, було багато ракетних обстрілів. Я мав це відчути. Весь народ
живе під цим, тому для мене це не було якось дивно. Я розумів, куди я їхав, і
розумів, що зараз нам потрібно жити з цим", – сказав тренер в інтерв’ю "Радіо
Свобода".

Уже перші матчі під керівництвом Реброва показали: у збірної знову з’явився
справжній тренер, здатний перемагати на тренерській лаві - як колись на
футбольному полі.

Серія матеріалів «Ключовий момент» створена за підтримки ВБЕТ – Разом сильніші

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