КМДА перенесла традиційну дату запалення ялинки на Софійській площі

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Цього року вогні на головній ялинці країни засвітять напередодні Дня святого Миколая - 18 грудня. Також цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів", - йдеться в повідомленні.



Також 17 грудня у парку Шевченка запрацює святкова локація з новорічною ялинкою, резиденцією святого Миколая, фотозонами та фудкортом. Цього ж тижня відкриються розважальні зони на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.



"Вже з 19 грудня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів відкривається цікава новорічна локація. На містян та гостей міста, які прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками з підігрівом та зігріваючими напоями. Локація працюватиме до 19 січня 2022 року", - повідомили у адміністрації.



За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогорічна тема головної святкової локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.



Новорічне дерево прикрашатимуть понад 20 тис. іграшок червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяятиме гірлянда у вигляді великого купола.

Нагадаємо, 28 листопада на Софійській площі розпочалося встановлення зимового містечка.

3 грудня КМДА назвала тематику святкової локації на Софійській площі.