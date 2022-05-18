Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Правда полягає в тому, що Росія веде досить важку війну проти нас й ми зараз не готові до контрнаступу. Це виснажлива війна. Ми зараз ведемо виснажливі оборонні бойові дії для того, щоб виснажити противника. Коли противник буде виснажений - ми зможемо переломити ситуацію й перейти в контрнаступ. Тому нам треба набратися терпіння", - зауважив Ягун



Віктор Ягун припустив, що зараз будуть просування ЗСУ на Сході та на Півдні України.



"На даному етапі ми поки, що не можемо контрнаступати так, як ми хочемо. Ми можемо робити окремі невеликі кроки для звільнення того чи іншого села. Це добре, що ми показуємо свій невеличкий поштовх. Вся проблема в тому, що поки Україна не готова для контрнаступу на всіх фронтах. Можливо зараз будуть просування на Сході України, маю на увазі Донецьк та Луганськ. Можливо ми деблокуємо деякі так звані "успіхи російської армії" в тому напрямку. Також не виключаю, що ми почнемо посувати їх на Півдні, але це не означає, що ми підемо широким фронтом", - додав Ягун.

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