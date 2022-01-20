Коли в кожне місто РФ будуть приходити труни з загиблими в Україні військовими постане питання про доцільність такої війни, - екснардеп Береза про можливе вторгнення

Про це він заявив у програмі "Підсумки" на Еспресо.TV.



"Я не буду здивований, що нам будуть розповідати про те, що якісь бойові буряти знову скупчились на Донбасі у воєнторзі і пішли на нас воювати. Питання в тому, що світ не готовий закривати очі на це. Я дуже розраховую, що в Кремлі це розуміють. Так, вони можуть розраховуватись не у доларах, але будуть інші потужні удари по Росії та її економіці", - сказав екснардеп.



На його думку, в разі наступу, Путін не зможе контролювати всю Україну.



"Вони не змогли контролювати Чечню, яка менша, ніж Чернігівська область. А от партизанський

спротив буде дуже потужний. І тоді, коли в кожне місто Росії будуть приходити труни з загиблими в Україні військовими, там будуть запитувати, а чи потрібна така війна їм. У разі нападу на Україну, скоріше за все, знайдуться добровольці, а так представники ССО, які зможуть перенести війну на територію ворога", - додав Береза.



Він вважає, що Путін хоче провести бліцкриг, а його не буде.



"Буде багато крові, це не потрібно йому. Більше того, те, що ми зараз бачимо - вони шукають, як вийти з цієї історії без втрати обличчя перед своїми виборцями. Якщо вони не знайдуть, може бути ескалація. Треба розуміти, що в Україні є потужна військова міць, яка називається "військові". Це люди, які загартовані у війні з 2014 року. Вони вміють протистояти російським військам, вони знають, як їх знищувати. Вони навчались цьому і вони дуже успішно перемагають росіян у боях. Я впевнений, щоо наша армія зможе боронити Україну. Не все так легко для Росії і вони це розуміють. Але вони поки знайти вихід з пастки, в яку загнали себе самі", - підсумував екснардеп.

Як повідомляла українська розвідка, Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.

Російська Федерація майже завершила стягування до кордону з Україною військ, там зараз понад 127 тис.російських військових.