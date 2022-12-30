Колишнього кікбоксера Ендрю Тейта затримали за підозрою у справі про торгівлю людьми
У Румунії затримали колишнього кікбоксера Ендрю Тейта за підозрами у справах про торгівлю людьми, зґвалтування та створення організованої злочинної групи
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що Ендрю разом із його братом Трістаном, а також двома румунськими підозрюваними затримали на 24 години після рейду в їхньому домі в Бухаресті. Брати не надали коментарів, проте їхній адвокат підтвердив факт затримання.
У прокуратурі заявили, що брати разом із двома підозрюваними створили злочинне угруповання. Його метою було вербування, забезпечення житлом та експлуатація жінок, яких примушували створювати порнографічний контент. Цей контент був призначений для перегляду на спеціалізованих вебсайтах за певну плату.
"Вони б отримали велику суму грошей", - сказали в прокуратурі.
Також там зазначили, що знайшли шістьох жінок, які вже зазнали насильницьких дій з боку підозрюваних.
Сам Ендрю Тейт сказав, що жінки частково винні в тому, що їх зґвалтували. На його думку, вони належать чоловікам.
Reuters повідомляє, що раніше Ендрю заборонили доступ до багатьох соціальних мереж через женоненависницькі та ворожі висловлювання. До того ж Ендрю та Трістан з квітня 2022 року перебувають під кримінальним розслідуванням.
- 6 грудня в українське посольство в Бухаресті надійшло два конверти з підозрілим вмістом, у зв'язку з чим на місце викликали піротехніків.
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