Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України Володимир В'ятрович.

"Реакції президента ще не знаю. Ним було внесено цей законопроєкт з цими скандальними нормами. Після дуже гарячої реакції громадськості, акторів, власників кінотеатрів ми сьогодні дійшли до правильного рішення комітету - ми вилучили з цього законопроєкту норми, які стосуються кіно (зокрема, дубляжу) і телебачення. Там також хотіли в україномовну квоту на телебаченні вписувати додатково англійську мову. Тобто коштом української намагались утверджувати англійську. Цієї норми теж не буде", - сказав він.

В'ятрович додав, що комітет рекомендував розглянути законопроєкт в парламенті у першому читанні без цих норм.

"Буде друге читання, де ми будемо вносити більш ретельні, детальні правки до тих норм, які залишились. Зокрема, це стосуватиметься вимог до державних службовців та до системи освіти, яка б мала бути головним інструментом просування", - підсумував нардеп.