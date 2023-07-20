Комітет Ради виключив з законопроєкту про англійську мову всі норми, пов'язані з кіно, - нардеп В'ятрович
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про англійську мову з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України Володимир В'ятрович.
"Реакції президента ще не знаю. Ним було внесено цей законопроєкт з цими скандальними нормами. Після дуже гарячої реакції громадськості, акторів, власників кінотеатрів ми сьогодні дійшли до правильного рішення комітету - ми вилучили з цього законопроєкту норми, які стосуються кіно (зокрема, дубляжу) і телебачення. Там також хотіли в україномовну квоту на телебаченні вписувати додатково англійську мову. Тобто коштом української намагались утверджувати англійську. Цієї норми теж не буде", - сказав він.
В'ятрович додав, що комітет рекомендував розглянути законопроєкт в парламенті у першому читанні без цих норм.
"Буде друге читання, де ми будемо вносити більш ретельні, детальні правки до тих норм, які залишились. Зокрема, це стосуватиметься вимог до державних службовців та до системи освіти, яка б мала бути головним інструментом просування", - підсумував нардеп.
- Наприкінці червня президент Зеленський вніс законопроєкт про надання англійській статусу "мови міжнародного спілкування". Документ зокрема передбачає демонстрацію іноземних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.
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