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Компанія Ferrexpo поставила сучасне дороговартісне обладнання для медичних установ міста Горішні Плавні

1 грудня, 2021 середа
14:47
Суспільство

Міське комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" міста Горішні Плавні отримало технічну допомогу від компанії Ferrexpo

Загальна вартість витрат на проектні та підготовчі роботи, монтаж обладнання провідних світових виробників та витратні матеріали, що буди поставлені компанією Ferrexpoдля медичної установи, становить понад 7,8 млн. гривень.

Комплект обладнання містить: монітори пацієнта, багатофункціональні ліжка, холодильники, пульсоксиметри, шприцеві насоси та інфузійні помпи, а також кисневий концентратор і велику кількість засобів захисту, витратних матеріалів та іншого медичного інвентарю.

“В умовах кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, матеріально-технічне забезпечення медичних закладів виходить на перший план, і тому тільки об'єднання зусиль медиків, міської влади та відповідального бізнесу дозволяють надавати кваліфіковану медичну допомогу. Ми продовжуємо підтримувати медичні установи у такі складні часи й хочу запевнити, що ми не будемо стояти осторонь потреб місцевих громад і в подальшому. Громади завжди можуть розраховувати на нашу допомогу”, - відзначив Юрій Химич, керівник напрямку КСО Компанії Ferrexpo.  

Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpoє найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpoplcволодіє 100% акцій FerrexpoAG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpoкотируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

Ferrexpo
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