Про це інформує Sciencenorway.

Більшість пацієнтів отримали інсульт стовбура мозку, що зачепив ділянки, які з’єднують головний мозок зі спинним. Це може привести до часткового або повного паралічу. У деяких випадках ці симптоми можуть покращитися після кількох днів. Однак, коли стан зберігається понад шість тижнів, пацієнт отримує реабілітацію.

Щороку до реабілітаційної лікарні Sunnaas Rehabilitation прибуває два-три нових пацієнти з синдромом замкненої людини (LIS). Це рідкісне захворювання, при якому людина втрачає здатність рухатися, розмовляти та висловлювати емоції, але при цьому у нього зберігається свідомість, когнітивні функції та сенсорне сприйняття.

"Пацієнти зазвичай можуть моргнути чи перевести очі", - розповів старший консультант Sunnaas Rehabilitation та доцент Університету Осло Френк Беккер і додав, що також вони можуть злегка рухати пальцем або головою.

Завдяки цьому лікарі можуть комунікувати з хворими та отримати відповіді шляхом певних реакцій пацієнта. Медики використовують цю методику для оцінки когнітивної функції.

Дослідники проаналізували дані 51 пацієнта з синдромом замкненої людини. Меншість з них все ще потребували суттєвої допомоги в їх повсякденному житті, але більшість відчували прогрес. Беккер пояснює, що 23 людини відновили достатню функцію в тілі.

"Деякі могли, наприклад, відновити рух в обіймах або ноги, або якась здатність говорити. Цікаво, що ці поліпшення не обмежувалися початковим періодом після травми, але могли виникнути кілька років потому", - каже він.

Також науковці виявили, що 80% пацієнтів з синдромом замкненої людини мали пошкодження не тільки в конкретній області стовбура мозку, але й в інших частинах мозку.

Старший консультант Sunnaas Rehabilitation наголосив, що було не так багато довгострокових досліджень з приводу цього рідкісного стану.