Комунікація за допомогою руху очей: нове дослідження показало прогрес у пацієнтів з синдромом замкненої людини
Науковці проаналізували дані 51 пацієнта з синдромом замкненої людини. Більшість з них відчували певний ступінь поліпшення
Про це інформує Sciencenorway.
Більшість пацієнтів отримали інсульт стовбура мозку, що зачепив ділянки, які з’єднують головний мозок зі спинним. Це може привести до часткового або повного паралічу. У деяких випадках ці симптоми можуть покращитися після кількох днів. Однак, коли стан зберігається понад шість тижнів, пацієнт отримує реабілітацію.
Щороку до реабілітаційної лікарні Sunnaas Rehabilitation прибуває два-три нових пацієнти з синдромом замкненої людини (LIS). Це рідкісне захворювання, при якому людина втрачає здатність рухатися, розмовляти та висловлювати емоції, але при цьому у нього зберігається свідомість, когнітивні функції та сенсорне сприйняття.
"Пацієнти зазвичай можуть моргнути чи перевести очі", - розповів старший консультант Sunnaas Rehabilitation та доцент Університету Осло Френк Беккер і додав, що також вони можуть злегка рухати пальцем або головою.
Завдяки цьому лікарі можуть комунікувати з хворими та отримати відповіді шляхом певних реакцій пацієнта. Медики використовують цю методику для оцінки когнітивної функції.
Дослідники проаналізували дані 51 пацієнта з синдромом замкненої людини. Меншість з них все ще потребували суттєвої допомоги в їх повсякденному житті, але більшість відчували прогрес. Беккер пояснює, що 23 людини відновили достатню функцію в тілі.
"Деякі могли, наприклад, відновити рух в обіймах або ноги, або якась здатність говорити. Цікаво, що ці поліпшення не обмежувалися початковим періодом після травми, але могли виникнути кілька років потому", - каже він.
Також науковці виявили, що 80% пацієнтів з синдромом замкненої людини мали пошкодження не тільки в конкретній області стовбура мозку, але й в інших частинах мозку.
Старший консультант Sunnaas Rehabilitation наголосив, що було не так багато довгострокових досліджень з приводу цього рідкісного стану.
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