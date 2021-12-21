Конституційний суд визнав законною заборону показувати фільми з акторами, які становлять загрозу нацбезпеці

Про це повідомляє пресслужба КСУ.



Народні депутати намагалися оскаржити положення законів "Про телебачення і радіомовлення" і "Про кінематографію", які забороняють використання й трансляцію в Україні фільмів і передач, в яких бере участь людина з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.



Також оспорювані положення стосуються заборони на трансляцію фільмів, створених на території держави-агресора після 1 січня 2014 року, які зокрема популяризують її органи влади. Згадані положення Конституційний Суд "визнав такими, що відповідають Конституції України".



Повний текст рішення КСУ має оприлюднити протягом найближчих днів.



Поправки до законів "Про телебачення і радіомовлення" і "Про кінематографію", які набули чинності 2014 року, забороняють:

показ в Україні фільмів чи телепередач, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (Російської Федерації) чи окупації території України, вироблених після 1 серпня 1991 року;

трансляцію будь-яких фільмів, вироблених у Російській Федерації після 1 січня 2014 року;

трансляцію фільмів і телепередач, учасники яких є в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Цей перелік складає Міністерство культури та інформаційної політики за зверненнями Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.