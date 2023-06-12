Але бачу, що треба трохи заспокоювати людей і дістати інсайди та власні знання.

Тож, підготовка до наступу це:

1. Довгострокове планування і накопичення всього необхідного: накопичення кадрового потенціалу (мобілізація, навчання, злагодження), накопичення ресурсів (техніки та боєприпасів, палива, їжі, транспортних засобів тощо).

2. Розвідка. Дуже багато розвідки від стратегічного до тактичного рівня.

3. Розгортання санітарно-медичної складової, потужностей ремонту та обслуговування техніки тощо.

4. Проведення постійних інформаційних кампаній, спрямованих на:

підрив морально-психологічного стану ворога;

підтримку високої мотивації власної армії;

дезінформацію ворога про плани та задуми власних збройних сил.

5. Розробка військових планів та сценаріїв проведення операції. На стратегічному, операційному і тактичному рівні.

Успішні наступальні операції в повномасштабній війні розвиваються за приблизно таким сценарієм:

1. Серія підготовчих дій — знищення ідентифікованих складів, логістичних вузлів, ППД і баз тощо.

2. Серії розвідувальних і відвертальних операцій. Які можуть проходити до, під час і в рідкісних випадках після основної кампанії. Після основної кампанії вони продовжуються, якщо є можливість розвивати успіх. Туман війни на цьому етапі ще не настільки інтенсивний. І ви щось чуєте.

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3. Серії операцій для виявлення слабких місць оборони противника, виявлення основних вузлів підтримки артилерії та забезпечення. Після чого відбувається їх знищення або максимальне послаблення. Туману війни стає більше, спостерігачі й коментарі йдуть у поле маніпуляцій та домислювання.

4. Визначення напрямків головних ударів. Після чого туман війни на дні чи навіть на тижні приховує від усіх реальний стан справ. Іноді — у виключних випадках — оборона ворога сиплеться відразу. І тому пункт 3 чи навіть пункт 2 переходять відразу у пункт 4. Зазвичай у цьому пункті є кілька підпунктів:

найбільш кривава та складна фаза — проламування основних ліній оборони ворога (найбільші втрати наступаючих) - від днів до тижнів;

розвиток успіху там, де вдалося успішно виконати попередній етап;

після досягнення максимуму поточного просування — або введення в бій резервів, або закріплення на нових рубежах (і захист від контратак вже ворога), або розгром ворога. Не думаю, що не треба пояснювати, що “закріплення на нових рубежах” - це найбільш вірогідний варіант.

Ми мали приклади успішних великих наступальних операцій ЗСУ за цю війну. Харків. Правобережжя. (Відступ росіян з півночі — наслідок успішної оборони ЗСУ і зруйнованої логістики). В Харківській області пункт 3 співпав з 4. Російська оборона посипалася.

Ми мали приклади успішних великих наступальних операцій ЗСУ за цю війну. Харків. Правобережжя. (Відступ росіян з півночі — наслідок успішної оборони ЗСУ і зруйнованої логістики). В Харківській області пункт 3 співпав з 4. Російська оборона посипалася

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У випадку з Правобережжям все було по описаному вище. З липня — Хаймарс реалізовував пункт 1. Криваві бої з серпня (умовно — пункти 2 та 3). Наша техніка палала. Бійці гинули (а через те, що техніка була старша і гірша — гинуло їх більше). А потім була важка перемога.

Про втрати техніки. Ми її й просили, щоб вона горіла. Нам потрібні були Леопарди та Бредлі, щоб коштом живучості та надійності цієї техніки зберегти більше людей і досягти кращих результатів.

На якій фазі поточна кампанія ЗСУ — я не знаю. 2, 3 чи 4. Так, таке різноманіття. Туман війни вже опустився. В цих умовах західні коментатори можуть дозволити собі спекуляції. Росіяни брешуть завжди. А наші діють (іноді з перегином) за принципом “не нашкодь”. Бо головне завдання для ГШ — виконати задачу. І моральний стан їх цікавить тільки в контексті морального стану ЗСУ. Ті, з ким я спілкуюся — в нормі. Вони знають і знали що буде дуже важко.

А якщо хтось сформував у своїй голові міф “контрнаступ це легко” - то це не проблема ЗСУ. Це проблема когнітивних викривлень.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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