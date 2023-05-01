CNN аналізує особливості операції, розподіл сил та супутникові знімки російської системи оборони, яку вони будували майже шість місяців.

На кількох останніх супутникових знімках, які Maxar Technologies надала CNN, – великі траншеї на схід від міста Пологи в Запорізькій області. "Позиції Росії найбільш зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізькій області, на вузькій смузі землі, що з’єднує Кримський півострів з рештою України", – аналізує Reuters.

Протитанкові рови поблизу Пологів простяглися на 30 км, а навколо таких важливих міст, як Токмак, встановлено також додаткові укріплення. "Ця ділянка буде критичною, якщо українські сили спробують просунутися до міста Мелітополь і розділити російські сили на півдні", – зазначає CNN.

Стівен Вуд з Maxar каже, що ці оборонні системи відтворені на величезній території, від Криму на півдні до частини Донецька.

Міноборони Великої Британії в листопаді заявило, що загородження для танків типу "зуби дракона" виробляють два бетонні заводи. Однак CNN звертає увагу, що самі по собі вони є обмеженою перешкодою: тому росіяни перекинули більше підрозділів на південь України.

Українським підрозділам доведеться застосувати загальновійськові маневри, включаючи розмінування, усунення танкових перешкод і будівництво мостів своїми штурмовими батальйонами.

Пакет допомоги США, оголошений у березні, якраз включав мости для броньованих машин, які супроводжували б наступаючі підрозділи, а також підривні боєприпаси.

Деякі аналітики порівнюють те, що потрібно робити українцям, із висадкою в день Д в Нормандії під час Другої світової війни, про яку тоді німецький генерал Ервін Роммель сказав: "Перші двадцять чотири години вторгнення будуть вирішальними… для союзників, а також для Німеччини... це буде найдовший день".

Франц-Стефан Ґаді, лондонський фахівець із сучасної війни, каже, що мета України має полягати в тому, щоб "паралізувати російське військове керівництво та посіяти паніку серед російських рядових… Нематеріальні фактори, такі як тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух, ймовірно, будуть вирішальним у перші 24 години атаки".

В ідеальному сценарії, каже він, "українські бронетанкові колони пробивають розшаровану російську оборону в слабкому місці, швидко просуваються в російський тил і загрожують вузлам командування та управління, таким як військові штаби та центри постачання".

Але небезпека для українських сил, за словами Метью Шмідта, доцента національної безпеки в Університеті Нью-Хейвена, полягає в тому, що контрнаступ перетворюється на "бій на рівні дивізії, який переходить у серію боїв взводів", у результаті чого можна загрузнути.

За його словами, вирішальним буде оволодіння загальновійськовою зброєю – використання різноманітних засобів у координації: "Атакуйте склади постачання в тилу, швидко розмінуйте, координуйте вогонь і рух від рівня бригади до рівня взводу".

Українці справді мають перевагу вибирати, куди і коли йти, з якою концентрацією сил. Рогов, призначений Росією чиновник у Запоріжжі, очікує, що українці здійснять кілька диверсійних атак, щоб спробувати заплутати російську оборону, особливо із використанням невеликих розвідувальних груп через річку Дніпро в Запоріжжі та Херсоні.

Після початку штурму можуть вступити в дію інші чинники: від погоди до можливостей і бажання росіян контратакувати, а також компонент повітряної авіації. Щоправда, західні аналітики сумніваються у здатності росіян вести ефективну контратаку: елітні сили, такі як російські десантники ВДВ, зазнали великих втрат на початку кампанії, від яких вони ще не оговталися.

А от уповільнити прогрес України може перевага росіян у повітрі: щоб уникнути української протиповітряної оборони, російські військово-повітряні сили дедалі частіше використовують зброю "відбійника", таку як 1,5-тонні плануючі бомби, які нещодавно використовувалися навколо Бахмута і які дуже важко перехопити.

Втім, експерти не впевнені, що повернення Україною Мелітополя та Бердянська достатньо для того, щоб Володимир Путін остаточно змінив свої цілі в Україні. Шмідт зазначає, що військова сила працює лише тоді, коли вона викликає політичний ефект: "Це означає, що Путіну потрібна така велика втрата, що він не може її відвернути… і це означало б взяти Крим".