Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях погіршується криміногенна ситуація через дії ворога. Зокрема на Донеччині загарбники утворили етнічні кримінальні групи, які контролюють російські спецслужби
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що такі кримінальні групи утворилися на ТОТ завдяки завезеним росіянами до України мігрантам. Усі вони традиційно перебувають під впливом ФСБ, яка традиційно використовує кримінал задля поширення свого контролю.
За даними нацспротиву, на півдні Донецької області новостворені кримінальні групи контролюють обіг зброї, брухту, наркотиків та займаються "кришуванням" пасажирських перевезень.
"Центр національного спротиву зауважує, що всі куратори завезення злочинних елементів до України й ті, хто займається здирництвом на ТОТ, будуть нести відповідальність після деокупації регіону", - йдеться у повідомленні.
- Також повідомлялося, що російські окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до законодавства РФ. В іншому випадку загарбники погрожують відібрати землю.
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