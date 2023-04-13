Про це поінформувала пресслужба Коордштабу.

"Ми бачимо, в якому стані повертаються російські військовополонені, і в якому стані повертає наших Захисників Росія", - наголосив керівник відділу супроводу та консультування родичів Оборонців Координаційного штабу Юрій Таранюк.

Зокрема він закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста змусити російське представництво організації виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

"Головна мета – створювати не перешкоди, а простір для співпраці, – зазначила представниця МКЧХ. – Ми бачимо, що Україна прагне відповідати нормам міжнародного гуманітарного права в питаннях поводження з військовополоненими".