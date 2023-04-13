Коордштаб з питань військовополонених закликав МКЧХ домагатися виконання мандата організації в Росії
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зустрівся з представниками МКЧХ, закликавши Червоний Хрест домогтися виконання мандата організації в Росії
Про це поінформувала пресслужба Коордштабу.
"Ми бачимо, в якому стані повертаються російські військовополонені, і в якому стані повертає наших Захисників Росія", - наголосив керівник відділу супроводу та консультування родичів Оборонців Координаційного штабу Юрій Таранюк.
Зокрема він закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста змусити російське представництво організації виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.
"Головна мета – створювати не перешкоди, а простір для співпраці, – зазначила представниця МКЧХ. – Ми бачимо, що Україна прагне відповідати нормам міжнародного гуманітарного права в питаннях поводження з військовополоненими".
- Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом на сьогодні Україна повернула з полону 2105 людей.
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