Користувачі Facebook масово скаржаться на рекламу ІПСО про Залужного

Відповідні рекламні пости почали з'являтися у соцмережі 20 червня.

У рекламі зловмисники використовують нібито скріншот з сайту МЗС України зі "спростуванням спекуляцій щодо Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного". У самому дописі стверджується, що це офіційна заява від українського міністерства. Також злочинці намагаються переконати читачів, що таким чином Україна приховує, що з Залужним щось сталося, аби "заспокоїти союзників".

У рекламній ІПСО наголошується, що відповідну "заяву" МЗС "оприлюднило", аби й надалі отримувати зброю.

"Питання: навіщо публікувати такі заяви, якщо він дійсно на місці? Типу заспокоїти наших союзників? Щоб зброю продовжували слати? Щось насилу віриться....Ось зробили б відеоміст з ним, може бути народ би та заспокоївся. Як кажуть англійці, інформації вірити не можна до тих пір, поки не надійде офіційне спростування. Значить, Залужний поза грою...", - йдеться в тексті рекламного ІПСО.

Основними розповсюджувачами "реклами", згідно зі скріншотами користувачів Facebook, є два акаунти - "Вернём" та "Stout Pugh". Кому вони належать та хто саме проплатив ІПСО, наразі не відомо. На сторінках обох користувачів немає жодних записів та відомостей про власника.

В інформації про сторінку можна побачити, що рекламні повідомлення були запущені 20 червня.

Окрім того, користувачі соцмережі діляться й іншими рекламними ІПСО - зокрема з псевдозаявою Залужного про "програш у війні", "неуспішний контрнаступ" та "відмову від відповідальності".

скріншот з фейсбуку Олени Білозерської