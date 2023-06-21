Користувачі Facebook масово скаржаться на рекламу ІПСО про Залужного
Користувачі Facebook почали масово скаржитися на рекламу ІПСО про Залужного, де стверджують, нібито МЗС України намагається приховати його "небоєздатність"
Відповідні рекламні пости почали з'являтися у соцмережі 20 червня.
У рекламі зловмисники використовують нібито скріншот з сайту МЗС України зі "спростуванням спекуляцій щодо Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного". У самому дописі стверджується, що це офіційна заява від українського міністерства. Також злочинці намагаються переконати читачів, що таким чином Україна приховує, що з Залужним щось сталося, аби "заспокоїти союзників".
У рекламній ІПСО наголошується, що відповідну "заяву" МЗС "оприлюднило", аби й надалі отримувати зброю.
"Питання: навіщо публікувати такі заяви, якщо він дійсно на місці? Типу заспокоїти наших союзників? Щоб зброю продовжували слати? Щось насилу віриться....Ось зробили б відеоміст з ним, може бути народ би та заспокоївся. Як кажуть англійці, інформації вірити не можна до тих пір, поки не надійде офіційне спростування. Значить, Залужний поза грою...", - йдеться в тексті рекламного ІПСО.
Основними розповсюджувачами "реклами", згідно зі скріншотами користувачів Facebook, є два акаунти - "Вернём" та "Stout Pugh". Кому вони належать та хто саме проплатив ІПСО, наразі не відомо. На сторінках обох користувачів немає жодних записів та відомостей про власника.
В інформації про сторінку можна побачити, що рекламні повідомлення були запущені 20 червня.
Окрім того, користувачі соцмережі діляться й іншими рекламними ІПСО - зокрема з псевдозаявою Залужного про "програш у війні", "неуспішний контрнаступ" та "відмову від відповідальності".
скріншот з фейсбуку Олени Білозерської
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міністерстві оборони спростували фейк.
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