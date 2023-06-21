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Користувачі Facebook масово скаржаться на рекламу ІПСО про Залужного

21 червня, 2023 середа
13:31
Суспільство фейкові новини, fake news

Користувачі Facebook почали масово скаржитися на рекламу ІПСО про Залужного, де стверджують, нібито МЗС України намагається приховати його "небоєздатність"

Відповідні рекламні пости почали з'являтися у соцмережі 20 червня.

У рекламі зловмисники використовують нібито скріншот з сайту МЗС України зі "спростуванням спекуляцій щодо Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного". У самому дописі стверджується, що це офіційна заява від українського міністерства. Також злочинці намагаються переконати читачів, що таким чином Україна приховує, що з Залужним щось сталося, аби "заспокоїти союзників". 

У рекламній ІПСО наголошується, що відповідну "заяву" МЗС "оприлюднило", аби й надалі отримувати зброю.

"Питання: навіщо публікувати такі заяви, якщо він дійсно на місці? Типу заспокоїти наших союзників? Щоб зброю продовжували слати? Щось насилу віриться....Ось зробили б відеоміст з ним, може бути народ би та заспокоївся. Як кажуть англійці, інформації вірити не можна до тих пір, поки не надійде офіційне спростування. Значить, Залужний поза грою...", - йдеться в тексті рекламного ІПСО.

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Основними розповсюджувачами "реклами", згідно зі скріншотами користувачів Facebook, є два акаунти - "Вернём" та "Stout Pugh". Кому вони належать та хто саме проплатив ІПСО, наразі не відомо. На сторінках обох користувачів немає жодних записів та відомостей про власника.

В інформації про сторінку можна побачити, що рекламні повідомлення були запущені 20 червня.

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Окрім того, користувачі соцмережі діляться й іншими рекламними ІПСО - зокрема з псевдозаявою Залужного про "програш у війні", "неуспішний контрнаступ" та "відмову від відповідальності".

Рекламне ІПСО про Залужного у Facebook

скріншот з фейсбуку Олени Білозерської

 
  • 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міністерстві оборони спростували фейк.
  • У середу, 24 травня, Росія почала розповсюджувати фейк, нібито Залужного поранено у голову - секретар РНБО Олексій Данілов спростував це та зазначив, що так Росія відволікає увагу від подій у Бєлгородській області.
  • 20 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова опублікувала фото з зустрічі очільника ГУР Кирила Буданова з послом Японії Мацудою Кунінорі, таким чином спростувавши фейк Росії про "хворобу" глави розвідки. Ворожі ЗМІ, своєю чергою, знову взялися доводити, що це неправда.
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