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Чому варто посадити лаванду: корисні властивості та догляд за ароматною рослиною

Крістіна Слончак
30 липня, 2024 вiвторок
18:00
корисні поради Лаванда

Лаванда – це не тільки красивий елемент ландшафтного дизайну, але й чудова рослина, яка має численні корисні властивості

Зміст

Лаванда, з її ніжним ароматом та яскравими фіолетовими квітами, не тільки зможе додати естетичної краси вашому саду, але й має безліч практичних переваг. Ця невибаглива рослина виконує важливі функції, які можуть значно полегшити догляд за природними ділянками навколо будинку.

Висадження лаванди – це не просто крок до створення красивого простору, але й важливий внесок у підтримку власного здоров'я та екологічного балансу. Якщо ви ще не вирішили, чи варто додати лаванду до свого саду, видання Express надає декілька переконливих причин, чому це варто зробити. Крім того, Еспресо поділиться порадами щодо висадження та догляду за цією рослиною, щоб ви могли насолоджуватися всіма її перевагами.

Чому варто висадити лаванду в саду?

Лаванда — це не просто декоративний чагарник, який має вишуканий аромат. Вона може захистити інші рослини та покращити ваше самопочуття.

Природний захист від шкідників

Лаванда має сильний аромат, який відлякує багатьох шкідників. Вона відома своєю здатністю захищати інші рослини в саду від комах, таких як мухи, комарі та міль. Крім того, цей гарний чагарник із фіолетовими квітками відлякує навіть кішок. Достатньо просто лаванду посадити по периметру ділянки, і ви зможете забути про багатьох надокучливих шкідників.

Тож, лаванду можна сміливо називати природним інсектицидом, що допомагає підтримувати ваш сад здоровим без використання хімічних препаратів.

Використання в кулінарії

Квіти лаванди додають неповторний аромат і смак різним стравам. Їх  використовують для приготування десертів, чаю, лимонаду та навіть деяких основних страв. У літні місяці стає особливо популярним лавандовий лимонад або лавандовий лате.

Ця квітка може стати вашим особистим секретним інгредієнтом, який додасть стравам витонченості та оригінальності.

Фото: carolsvegankitchen.com

Естетична привабливість та корисні властивості

Лаванда має чарівні фіолетові квіти, які додають яскравості на насиченості будь-якому саду. Вона чудово виглядає як частина групових насаджень або як окремі кущі. Завдяки своєму декоративному вигляду, лаванда стане прикрасою вашої прибудинкової території, створюючи атмосферу затишку.

Крім того, запах лаванди подобається багатьом людям. Цю квітку часто використовують в ароматерапії, оскільки вона має властивості заспокоювати нервову систему, зазначають в матеріалі Healthline. Тому, лавандовий сад може стати вашим особистим куточком для релаксації.

Ба більше, лаванда здавна відома своїми лікувальними властивостями. Вона містить ефірні олії, які мають протизапальні, антисептичні та загоювальні властивості. Люди використовують лавандову олію для догляду за шкірою або сухі пагони для відварів та настоїв. Ця рослина допомагає при головному болю, проблемах із суглобами та шкірних захворюваннях. Чай або настій з лаванди допомагає зняти напругу та покращує якість сну.

Приваблює корисних комах-запилювачів

Лаванда приваблює бджіл, метеликів та інших корисних запилювачів. Її ароматні квіти є відмінним джерелом нектару і пилку, що робить лаванду привабливою для цих комах.

Запилювачі відіграють важливу роль у підтримці здоров'я екосистеми, сприяючи запиленню інших рослин у саду. Це зі свого боку підвищує врожайність і сприяє біорізноманіттю.

Фото: Freepik

Куди висаджувати та як доглядати за лавандою?

Лаванда - це чудова рослина для вашого саду, яка не тільки додає краси та аромату, але й приносить багато користі. Для того, щоб виростити лаванду, важливо вибрати добре освітлене місце, де рослина отримуватиме достатню кількість прямого сонячного випромінювання щодня. Навіть у напівтіні цвітіння рослини вже буде не таким пишним.

Ґрунт повинен бути добре дренованим, оскільки лаванда не переносить застійної вологи. Крім того, ця рослина не любить родючий ґрунт, а чудово зростатиме на бідних піщаних ґрунтах або в кам'янистому місці. Після висадження рослини, додайте навколо мінеральну мульчу — щебінь, гальку або інше. Ці матеріали будуть добре нагріватися протягом дня та віддавати тепло рослині вночі.

Обов'язково посадіть розсаду або саджанці на правильній відстані. Цей параметр буде залежати від обраного сорту рослини, адже всі вони різняться за розміром. Наприклад, якщо дорослі чагарники мають розростатися на 40-50 сантиметрів завширшки, тоді висаджувати саджанці потрібно зберігаючи таку відстань.

Поливати молоді рослини потрібно регулярно, щоб допомогти їм укоренитися. Після укорінення рослина потребує мінімального догляду, їх досить опадів та навіть роси. Уникайте надмірного поливу, оскільки лаванда чутлива до перезволоження.

Фото: hgtv.com

Що стосується підживлення, тут лаванда також не потребує інтенсивного догляду - достатньо підживлювати рослини мінеральними добривами один раз навесні. Щороку навесні та після цвітіння, варто підрізати лаванду. Зрізайте приблизно одну третину довжини, але не до старої деревини. Видаляйте тільки молоді пагони, які ще не здерев’яніли, щоб стимулювати нове цвітіння та підтримувати охайний вигляд рослини.

Лаванда стійка до більшості шкідників та хвороб, але слідкуйте за ознаками кореневої гнилі через надмірну вологість. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря навколо рослин, щоб запобігти грибковим інфекціям. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете успішно вирощувати лаванду у своєму саду, насолоджуючись її ароматом і красою.

Лаванда – це не тільки естетично приваблива рослина, але й корисне доповнення до вашого саду. Вона захищає від шкідників, додає краси та приносить користь організму людини. Посадіть лаванду у своєму саду і насолоджуйтесь усіма її перевагами!

Теги:
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