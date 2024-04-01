Топ найкращих домашніх рослин для ванної кімнати

Спокійна та розслаблююча атмосфера ванної кімнати може стати ключем до щоденного відпочинку та відновлення енергії. А що, якщо крім заспокійливого освітлення та ароматичних свічок, вашу ванну прикрасять також живі рослини? Фахівці вже давно переконалися, що у ванній кімнаті є місце для зеленого декору, адже багато рослин відмінно справляються з вологою та створюють атмосферу затишку.

Сьогодні відомо про низку рослин, які прекрасно почуваються в умовах ванної кімнати, а також здатні поглинати надлишок вологості, дарувати приміщенню свіжість та наповнювати життєвою енергію.

На що варто звернути увагу при виборі рослин для ванної кімнати?

Чудовим вибором для озеленення ванної кімнати є рослини, які зазвичай зустрічаються у субтропічних регіонах. Вони природно адаптовані до високої вологості та недостатнього освітлення, що робить їх ідеальними для цього середовища. Крім того, при виборі зелених рослин у ванну, важливо звернути увагу на такі особливості:

Вологолюбні рослини. Оскільки ванна кімната є вологим середовищем, обирайте рослини, які добре переносять високу вологість і не бояться періодичного зволоження.

Відношення до світла. Враховуйте освітлення вашої ванної кімнати, адже багато рослин потребують постійного природнього випромінювання, тоді як інші, можуть зростати в умовах недостатнього освітлення.

Токсичність. Переконайтеся, що обрані рослини не є токсичними для людей або домашніх тварин.

Важливо також обирати рослини, які відомі своїми властивостями поглинати вологу. Крім того, звертайте увагу на розмір вазона. Рослина має добре вписуватись у розміри вашої ванної кімнати, не перешкоджаючи руху та користуванню приміщенням.

Рослини, які стануть хорошим вибором для ванної кімнати

Ці рослини не лише зможуть прикрасити ваш простір, але й допоможуть створити затишну та заспокійливу атмосферу в приміщенні. Залежно від дизайну інтер'єру та вподобань, ви можете обрати ті, які найбільше вам подобаються.

Папороть

Багато видів папороті відмінно ростуть в умовах високої вологості. Вони додають природного шарму та свіжості приміщенню.

Наприклад, нефролепіс – це рослина з роду папоротей, яка справді є чудовим вибором для приміщень з високою вологістю. Вона не тільки добре адаптується до цих умов, але й має численні переваги для вашого здоров'я та комфорту вдома.

Завдяки своїй природній здатності абсорбувати вологу з повітря, нефролепіс створює оптимальні умови для життя. Це допомагає запобігти утворенню цвілі та грибка, що особливо важливо в ванних кімнатах та інших вологих приміщень.

Крім того, нефролепіс має очищувальні властивості, які сприяють покращенню якості повітря у вашому будинку. Він здатний знижувати рівень шкідливих речовин у повітрі, що особливо важливо для людей, які страждають на алергію або астму. Крім того, ця папороть виглядає дуже гарно та цікаво.

Фото: patchplants.com

Сансевієрія

Сансевієрія, відома також як "тещин язик" або "зміїна шкіра", є однією з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своїй надзвичайній витривалості та низькому рівню вимог по догляду.

Вона відома здатністю пристосовуватися до різних умов зростання, адже може рости як при яскравому сонячному світлі, так і в тіні, витримує періоди сухості або перезволоження. Володіє властивостями очищення повітря та здатна поглинати шкідливі речовини.

Ця рослина стане чудовим доповнення до ванної кімнати, забезпечить затишну атмосферу.

Фото: florastore.com

Бамбук

Бамбук - це чудовий варіант для озеленення ванної кімнати, оскільки він добре переносить вологе середовище. Ба більше, бамбук здатний поглинати зайву вологу та швидко зростати в таких умовах.

Ця рослина має досить екзотичний вигляд, який додає природного шарму будь-якому приміщенню. Він із легкістю може бути використаний як декоративний елемент, адже його пагони виглядають дуже естетично та можуть вписатись в декор мінімалістичної ванної кімнати.

Фото: Shutterstock

Хлорофітум чубатий

Хлорофітуми дуже люблять вологе середовище, що робить їх ідеальними для ванних кімнат. Вони добре переносять високу вологість та не потребують особливого догляду.

Крім того, ці рослини відомі своїми очисними властивостями. Вони ефективно видаляють забруднення та токсичні речовини з повітря, що може покращити його якість.

Хлорофітуми мають гарний вигляд, їх зелене листя із білими смугами, додає їм природного шарму. Вони можуть стати чудовим доповненням до інтер'єру вашої ванної кімнати.

Фото: plantsq.com

Плющ звичайний

Плющ звичайний є чудовим варіантом для ванної кімнати з кількох причин. По-перше, він добре переносить високу вологість, може стояти на полиці чи зростати у підвісних горщиках, створюючи затишну атмосферу.

По-друге, плющ звичайний відомий своїми властивостями боротьби з цвіллю та пліснявою. Він може допомогти у зменшенні утворення цвілі на стінах та поверхнях ванної кімнати. Також, ця рослина допомагає покращувати якість повітря, видаляючи забруднення та токсичні речовини. Він фільтрує повітря, що проходить через його листя, тому знижує рівень забруднення.

Крім того, плющ має привабливе зелене листя з характерними серцеподібними листочками, тому з легкістю додасть природного шарму та краси до інтер'єру ванної кімнати.

Фото: patchplants.com

Алое вера

Алое - це не тільки красива рослина, але і корисна для здоров'я та довкілля. Вона відома своїми м'ясистими пагонами та легким доглядом, адже потребує мінімального поливу і може зростати в умовах низької освітленості, що робить її ідеальним вибором для ванної кімнати.

Ця рослина також може видаляти різні шкідливі речовини і токсини з повітря в кімнаті, покращуючи його якість. Крім того, сік алое вера має численні лікувальні властивості, часто використовується для заспокоєння подразненої шкіри та її зволоження.

Фото: plantsbypost.co.uk

Спатифілум

Спатифілум або "жіноче щастя" - це не лише красива, але і корисна рослина для вашої ванної кімнати. Він відомий своїми властивостями очищення повітря, адже ефективно видаляє різні шкідливі речовини та токсини з повітря в приміщенні, покращуючи його якість.

Ця рослина є досить міцною та адаптивною, вона любить високу вологість та витримує обмежене освітлення. Це робить її ідеальним вибором для ванної.

Завдяки своєму красивому зеленому листю та ефектним білим квіткам, спатифілум прикрасить буд-який куточок оселі. Він створює атмосферу спокою і затишку, є символом гармонії та щастя в домі.

Фото: Pinterest

Крім того, є ще низка рослин, які чудово зростатимуть у ванній кімнаті, наприклад, пальма, тілландсія, селагінела та інші. Вибір за вами, адже це не лише спосіб прикрасити та освіжити інтер'єр, але і забезпечити комфортне середовище для вас та вашої сім'ї.