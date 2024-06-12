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Звільнення від алергії та головного болю: 4 корисні кімнатні рослини

12 червня, 2024 середа
17:32
корисні поради Кімнатні рослини

Чотири неймовірні кімнатні рослини, які варто придбати, оскільки вони мають сприятливий вплив на сон, можуть зменшувати алергічні прояви та головний біль

Зміст

Кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр, а й можуть мати значний позитивний вплив на здоров'я. Деякі з них здатні очищати повітря, знижувати рівень стресу та навіть сприяти кращому сну.

Алое вера

Алое вера відома своїми лікувальними властивостями з давніх часів. Ця багаторічна рослина стала незамінним доповненням багатьох домашніх аптечок і входить в склад низки косметичних засобів. Незважаючи на свої численні переваги, ця рослина є дуже невибагливою у догляді, що робить її ідеальною для вирощування в будь-якому домі.

Однією з головних причин, чому варто мати алое вера вдома, є її здатність очищати повітря. Рослина ефективно поглинає такі шкідливі хімічні речовини, як формальдегід та бензол, які часто містяться в побутовій хімії, будівельних матеріалах та фарбах.

Завдяки виділенню кисню та поглинанню вуглекислого газу вночі, рослина сприяє покращенню якості повітря, що позитивно впливає на сон. Це також допомагає зняти стрес і напруження, сприяючи більш глибокому та спокійному сну. Тому деякі експерти радять тримати саме цю рослину на тумбочці біля ліжка.

Фото: plantsbypost.co.uk

Епіпремнум золотистий

Епіпремнум золотистий (Epipremnum aureum), також відомий як золотий потос, є однією з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своїй невибагливості та здатності очищувати повітря. Ця рослина не тільки прикрасить ваше житло, але й забезпечить здоровий мікроклімат, сприяючи покращенню якості життя.

Епіпремнум золотистий відомий своєю здатністю ефективно очищувати повітря від шкідливих речовин. Рослина поглинає токсини, такі як трихлоретилен і бензол, що можуть бути присутні у повітрі через використання побутової хімії, фарб для меблів та інших матеріалів. Ці результати підтверджені дослідженнями Медичної школи Маунт-Сінай.

Крім того, згідно з дослідженням 2005 року, епіпремнум золотистий є однією з найефективніших рослин для очищення повітря в приміщенні, оскільки він змін видалити з повітря 74% летких органічних сполук, таких як формальдегід, ксилол та толуол. Завдяки своїй здатності ефективно очищувати повітря від шкідливих речовин, ця рослина може допомогти мешканцям позбутись головного болю.

Епіпремнум золотистий відомий своєю невибагливістю. Він добре росте у різних умовах освітлення, витримує недолік поливу та швидко адаптується до змін. Це робить його хорошим варіантом для тих, хто тільки починає займатися вирощуванням кімнатних рослин.

Однак, варто пам'ятати, що незважаючи на відмінні очищаючі властивості рослини, епіпремнум вважається отруйним. Його варто тримати в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

Фото: gardenia.net/

Англійський плющ

Англійський плющ (Hedera helix) є одним із популярних видів рослин, які використовуються для озеленення і декорування приміщень. Цей вид також відомий тим, що може вирощуватись у відкритому ґрунті або у горщиках в приміщеннях.

Щодо користі для здоров'я, англійський плющ популярний завдяки своїми фільтруючими властивостями. Він може поглинати різноманітні шкідливі речовини з повітря. Дослідження показали, що англійський плющ може покращувати якість повітря, сприяючи зменшенню вологості та плісняви у приміщенні.

Вчені Американського коледжу алергії, астми та імунології дійшли висновку, що ця рослина здатна знижувати рівень цвілевих грибків у повітрі, як повідомляють у HealthDay. Це може бути особливо важливо для людей, які страждають від алергічних реакцій на цвіль та плісняву або мають астму.

Однак і ця рослина має свої недоліки. Як зазначають автори дослідження, англійський плющ – це також токсична рослина. ЇЇ вживання може викликати отруєння, тому важливо тримати в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

Фото: patchplants.com

Сансев’єрія

Сансев’єрія, часто відома як "тещин язик" або "зміїна шкіра", є популярною кімнатною рослиною завдяки своїй витривалості і невибагливості. Вона не потребує частого поливу і може протриматися довгий час без води. Також рослина стійка до багатьох шкідників та хвороб, що робить догляд за нею легким навіть для недосвідчених господинь.

Відомо, що Сансев’єрія може покращувати якість повітря в приміщенні, поглинаючи шкідливі речовини, такі як бензол, формальдегід та інші. Це робить її корисною для покращення якості повітря в приміщенні, особливо в офісах або в місцях з обмеженою вентиляцією. Дослідження проведене NASA ще у 1989 році доводить, що рослина дуже ефективно зменшує кількість забруднювачів повітря в приміщенні.

Листя сансев’єрії може мати різні відтінки зеленого, від яскравого до темного, а також смугастий або мармурований візерунок, що робить її привабливою як для внутрішнього декору. Цю рослину можна розмістити як в просторій вітальні, так і в офісному кабінеті. Вона може служити як великий акцентний елемент в кімнаті або бути частиною складної композиції в інтер'єрі.

Фото: Pinterest


 
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