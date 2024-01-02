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Крафін. Зробити такий смаколик зовсім не складно - спробуйте
Крафін виглядає дуже ефектно. Зробити такий смаколик зовсім не складно, як здається на початку. Спробуйте й ви створити цей кулінарний шедевр за нашим рецептом
Інгредієнти для приготування крафіна:
Тісто:
- молоко - 220 мл
- пшеничне борошно - 700 г
- яйця - 2 шт.
- яєчні жовтки - 4 шт.
- цукор - 80 г
- ванільний цукор - 15 г
- вершкове масло - 80 г
- свіжі дріжджі - 40 г
- сіль - 1 чайн. л.
Начинка:
- родзинки - 100 г
- суміш цукатів - 50 г
- коньяк - 50 мл
Для змащування тіста:
- вершкове масло - 100 г
Покроковий рецепт приготування крафіна:
- родзинки заливаємо одразу коньяком, до заливання добре промийте родзинки - обдайте їх окропом, воду злийте
- тепле молоко змішайте з дріжджами та ложкою цукру
- дайте піднятися шапочці близько 15 хв.
- просійте борошно в глибоку чашку, зробіть поглиблення, збийте яйця та жовтки із цукром за допомогою міксера
- масло розтопіть у мікрохвильовій печі
- дріжджі у нас активувалися, піднялася і почала опускатися шапочка
- вилийте дріжджі в борошно
- додайте туди збиті яйця, розтоплене масло і сіль
- відразу перемішайте, замісіть тісто
- покладіть його в чисту чашку
- змастіть зверху олією, накрийте плівкою
- заберіть на годину на вистоювання
- поділіть тісто на 3 частини, сформуйте кульки
- дайте їм полежати під плівкою хвилин 5-10
- візьміть одну частину тіста
- розкотіть його в пласт (можна на стіл налити ложку олії, тоді тісто не буде липнути і добре розкочуватиметься)
- змастіть пласт олією
- викладіть поверх тіста родзинки та цукати
- згорніть шар у рулет
- те саме зробіть з іншими шматочками тіста
- рулети мають полежати під плівкою 20 хв.
- надріжте рулет не до кінця, загорніть один кінець рулету із зовнішнього боку, другий кінець рулету злегка підніміть і поверніть вже зверху на нашу основу, кінчик загорніть усередину
- покладіть у форму
- так само зробіть з іншими шматочками тіста
- викладайте кульки тіста у форми
- дайте їм настоятися в такому вигляді
- заберіть на годину в тепле місце
- накрийте рушником
- тісто піднялося - у формі має бути місце зверху, куди зростатиме крафін
- духовку розігрійте до 200 С
- випікайте 10 хв. при температурі 200 С
- потім зменште температуру до 180 С
- накрийте зверху фольгою
- випікайте 35-40 хв.
- перевіряємо готовність дерев'яною паличкою - якщо вона суха, то крафіни готові
- час випікання може змінюватись, орієнтуйтеся на особливості вашої духовки
- дайте їм охолонути у формах
- посипте зверху цукровою пудрою.
Смачного!
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