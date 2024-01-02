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Крафін. Зробити такий смаколик зовсім не складно - спробуйте

2 січня, 2024 вiвторок
14:30
рецепти крафін

Крафін виглядає дуже ефектно. Зробити такий смаколик зовсім не складно, як здається на початку. Спробуйте й ви створити цей кулінарний шедевр за нашим рецептом

рецепт приготування крафіна

Інгредієнти для приготування крафіна:

Тісто:

  • молоко - 220 мл
  • пшеничне борошно - 700 г
  • яйця - 2 шт.
  • яєчні жовтки - 4 шт.
  • цукор - 80 г 
  • ванільний цукор - 15 г
  • вершкове масло - 80 г
  • свіжі дріжджі - 40 г
  • сіль - 1 чайн. л.

Начинка:

  • родзинки - 100 г
  • суміш цукатів - 50 г
  • коньяк - 50 мл

Для змащування тіста:

  • вершкове масло - 100 г

Покроковий рецепт приготування крафіна:

  • родзинки заливаємо одразу коньяком, до заливання добре промийте родзинки - обдайте їх окропом, воду злийте
  • тепле молоко змішайте з дріжджами та ложкою цукру
  • дайте піднятися шапочці близько 15 хв.
  • просійте борошно в глибоку чашку, зробіть поглиблення, збийте яйця та жовтки із цукром за допомогою міксера
  • масло розтопіть у мікрохвильовій печі
  • дріжджі у нас активувалися, піднялася і почала опускатися шапочка
  • вилийте дріжджі в борошно
  • додайте туди збиті яйця, розтоплене масло і сіль
  • відразу перемішайте, замісіть тісто
  • покладіть його в чисту чашку 
  • змастіть зверху олією, накрийте плівкою
  • заберіть на годину на вистоювання
  • поділіть тісто на 3 частини, сформуйте кульки
  • дайте їм полежати під плівкою хвилин 5-10
  • візьміть одну частину тіста
  • розкотіть його в пласт (можна на стіл налити ложку олії, тоді тісто не буде липнути і добре розкочуватиметься)
  • змастіть пласт олією
  • викладіть поверх тіста родзинки та цукати
  • згорніть шар у рулет
  • те саме зробіть з іншими шматочками тіста
  • рулети мають полежати під плівкою 20 хв.
  • надріжте рулет не до кінця, загорніть один кінець рулету із зовнішнього боку, другий кінець рулету злегка підніміть і поверніть вже зверху на нашу основу, кінчик загорніть усередину
  • покладіть у форму
  • так само зробіть з іншими шматочками тіста
  • викладайте кульки тіста у форми 
  • дайте їм настоятися в такому вигляді
  • заберіть на годину в тепле місце
  • накрийте рушником
  • тісто піднялося - у формі має бути місце зверху, куди зростатиме крафін
  • духовку розігрійте до 200 С
  • випікайте 10 хв. при температурі 200 С
  • потім зменште температуру до 180 С
  • накрийте зверху фольгою
  • випікайте 35-40 хв. 
  • перевіряємо готовність дерев'яною паличкою - якщо вона суха, то крафіни готові
  • час випікання може змінюватись, орієнтуйтеся на особливості вашої духовки
  • дайте їм охолонути у формах
  • посипте зверху цукровою пудрою.

Смачного!

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