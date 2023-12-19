Кремль затягуватиме на війну з Україною прохачів російського громадянства, - пояснення SPRAVDI
Російська терористична держава обманним шляхом затягує на війну прохачів російського громадянства, зокрема з Молдови, Білорусі та Казахстану
Про це Центр стратегічних комунікацій пише після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення набуття російського громадянства громадянами Білорусі, Молдови та Казахстану.
"Росія веде проти України повномасштабну війну, у якій російське військове командування не шкодує своїх підлеглих. Щодня особовий склад окупантів зазнає на фронті колосальних втрат. Для продовження війни в "російському стилі" Кремлю необхідно більше "гарматного м’яса", ніж здатне постачати населення РФ", - пише SPRAVDI.
У Центрі наголошують, що росіяни порушують Женевські конвенції і масово залучають до бойових підрозділів ЗС РФ громадян України, які сьогодні перебувають під окупацією.
"Ресурсом для продовження агресії є також соціально вразливі категорії, такі як трудові мігранти, яким Росія обіцяє своє громадянство в обмін на участь у війні з Україною", - йдеться у матеріалі.
А мета роздачі російських паспортів громадянам Білорусі, Молдови й Казахстану - аналогічна.
"Крім того, зростає загроза застосування РФ сили щодо цих країн у разі незгоди на донорство людських ресурсів на фронт.", - пише SPRAVDI.
- З початку окупації Криму до лав армії РФ призвали 44 005 місцевих жителів. Близько 500 людей зазнали кримінального переслідування через відмову служити.
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