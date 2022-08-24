Про це повідомили на сайті відомства.

У заяві йдеться, що Україна звертає увагу міжнародної спільноти на ретельну та цілеспрямовану підготовку Кремля до вчинення судилища над українськими військовополоненими, захисниками і захисницями Маріуполя.

Зазначають, що всі оборонці Маріуполя є комбатантами і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження, згідно з положеннями міжнародного гуманітарного права.

"Україна поінформувала міжнародних партнерів щодо намірів Російської Федерації вчинити кричущий воєнний злочин та закликає міжнародні організації та держави рішуче засудити незаконні дії РФ щодо українських військовополонених та вжити негайних заходів, аби змусити Росію неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Україна документує всі факти і події, пов’язані з підготовкою та організацією можливого судилища над українськими захисниками і кожен воєнний злочинець, задіяний у цьому процесі понесе відповідальність.

Будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, пояснили у пресслужбі.

19 серпня у розвідці повідомили, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

22 серпня Володимир Зеленський заявив, що показовий "суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі, якщо він відбудеться, стане "лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі".

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