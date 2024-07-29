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Без знаряддя злочину судовий процес може розвалитися, - експерт Ступак про справу вбивства Фаріон

29 липня, 2024 понедiлок
15:27
Кримінал вбивство Фаріон, суд

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак пояснив, чому розслідування вбивства професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон може розвалитись у суді

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, діяв професійно, питань немає. Подивіться, будь ласка, що вся державна махіна, велика кількість співробітників нацполіції, СБУ були кинуті на розкриття цієї справи по гарячих слідах, але знадобилося майже 5 днів і, там кажуть, 130 годин, для того щоб вийти на підозрюваного. У звичайних умовах працює, наприклад, райвідділ поліції, може обласне управління, а тут працювала вся країна і тільки на п'ятий день змогли затримати цю людину. Тобто діяв дійсно професійно, або він дуже-дуже-дуже талановитий і зміг розрахувати свої кроки, передбачити свої кроки, або йому хтось допомагав ззовні, асистував, підказував", - аналізує колишній співробітник СБУ.

Ступак зізнається, його здивувала поведінка підозрюваного у залі суду, він був абсолютно спокійним: "На пальці рук дивишся - спокійні, очі спокійні. Таке враження, що зараз, 5-20 хвилин, все закінчиться і поїде додому грати в playstation. Таке враження, що він повністю впевнений у собі, у своїх діях, і це дійсно дуже цікаво".

За словами експерта, поки що пістолет, з якого стріляли в Ірину Фаріон, не знайдено.

"Без знаряддя злочину судовий процес може розвалитися, тобто суд однозначно буде вимагати, щоб слідчі органи представили знаряддя вбивства як підтвердження вини. Є куля, є гільза, а пістолета немає. Я припускаю, чому підозрюваний був таким спокійним, - бо він знає, або здогадується, що пістолет ніколи не знайдуть. А без знаряддя вчинення злочину важко, вкрай важко довести вину підозрюваного", - пояснив військовий експерт.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня 2024 року, у Львові на вході до житлової багатоповерхівки на вулиці Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин кваліфікували за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.

Наразі єдиним підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон є молодик з міста Дніпро В'ячеслав Зінченко, який впродовж двох тижнів стежив за екснардепкою біля її будинку. 

Своєї провини хлопець не визнає. Його батько найняв приватного адвоката Івана Сулиму, що має досвід судового захисту обвинувачуваних у держзраді.

Увечері 24 липня у соцмережах РФ поширили інформацію, що відповідальність за вбивство мовознавиці взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з неонацистського руху NS/WP.

Расистськими та антисемітськими ідеями, як свідчать оприлюднені правоохоронцями скриншоти, захоплювався і Зінченко.

Перший заступник генерального прокурора України у 2003-2010, 2014-2019 роках Микола Голомша вважає, що розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон слід вести не за статтею про умисне вбивство, а як терористичний акт.  

Теги:
Суспільство
Львів
новини Львова
кримінал Львів
Ірина Фаріон
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