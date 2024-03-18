Кол-центр, що виманював кошти у громадян ЄС: СБУ з латвійськими правоохоронцями ліквідували міжнародну схему

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранти створили підпільний кол-центр під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів Європейського Союзу.

Зазначено, що шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж із пропозицією "захисту" їхніх інвестицій.

Вони обіцяли клієнтам здійснити "безпековий моніторинг" електронних транзакцій, а у випадку їх сумнівності – повернути вкладені гроші власникам. Ціна таких послуг становила 30% від суми однієї інвестиції.

Також фігуранти радили своїм клієнтам встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний застосунок. Він надавав їм змогу повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

СБУ зазначає, після того, як шахраї отримували доступ до приватних коштів, вони виводили їх на свої банківські рахунки й знімали готівкою.

"Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті. Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на "старті" їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

У результаті спеціальної операції було затримано трьох організаторів у Запоріжжі, Харкові й Дніпропетровській області. Розслідування встановило, що до оборудки були залучені ще сім мешканці Харкова й Запоріжжя, а один спільник зараз переховується за кордоном.

Служба безпеки зауважує, у ході проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях фігурантів у них вилучили комп’ютерне й серверне обладнання, документацію, чорнові записи, а також банківські картки із доказами оборудки.

Фото: СБУ

"Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", - зазначили в СБУ.

Також про заочну підозру було повідомлено іноземному спільнику затриманих.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.