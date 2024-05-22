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Масштабний бізнес на ухилянтах: у Києві та трьох областях під час спецоперації затримали 5 кримінальних авторитетів

22 травня, 2024 середа
18:04
Кримінал У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів" за участь у злочинних сходках

Правоохоронці повідомили про підозру п’яти кримінальним авторитетам за участь у злочинних сходках та ще одній особі - в організації незаконного переправляння через державний кордон

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що група осіб, аби переправляти військовозобов’язаних чоловіків через кордон забезпечувала виготовлення фальшивих документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

"Учасники цієї групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тис. доларів США. Проте згодом "замовники" зажадали повернення цих коштів через невиконання ними взятих на себе зобов’язань з виготовлення документів, у зв’язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності", - повідомляють правоохоронці.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


Для врегулювання ситуації учасники групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).

Правоохоронці зафіксували проведення у Києві трьох зібрань за участі "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали в порядку ст. 208 КПК України п’ятьох кримінальних авторитетів.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


У ході обшуків вилучено 70 тис. доларів, 1 тис. євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі тощо.
  • 2 травня повідомлялось, що Служба безпеки й Нацполіція викрили в Україні 8 схем уникнення мобілізації. Серед фігурантів справ - колишній податківець на Черкащині, який через старі зв’язки продавав ухилянтам посади в громадських організаціях, аби ті могли виїхати за кордон.
Теги:
Україна
Київщина
Сумщина
Чернігівщина
Війна з Росією
новини Києва
Офіс генпрокурора
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