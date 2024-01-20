На столичній Борщагівці сталася ДТП біля зупинки громадського транспорту: загинув перехожий

Про це пише поліція Києва.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес" й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинув чоловік, який стояв на зупинці. Пасажир автівки "Тойота" також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

Водія "Тойоти" затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.