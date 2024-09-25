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Незаконно вивозив агропродукцію через Крим: капітану заарештованого в порту Рені судна оголосили підозру

Світлана Кравченко
25 вересня, 2024 середа
14:49
Кримінал

В Україні оголосили підозру капітану іноземного морського судна USKO MFU, який здійснював вивезення агропродукції через закриті морські порти тимчасово окупованого Криму 

Зміст

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2023 року іноземець, керуючи судном USKO MFU під прапором Камеруну, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Тим самим він порушив законодавство України та норми міжнародного морського права.

Зазначається, що у Криму судно було завантажено понад 3 тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

У листопаді 2023 року підозрюваний здійснив незаконний вихід судна USKO MFU з порту Севастополя. Щоб приховати свою протиправну діяльність, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування судна.

Підозрюваному інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 липня Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно. На підставі ухвали суду на нього наклали арешт та передали в управління АРМА.
Теги:
Крим
Одещина
Війна з Росією
окуповані території
Офіс генпрокурора
Чорне море
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