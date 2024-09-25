Незаконно вивозив агропродукцію через Крим: капітану заарештованого в порту Рені судна оголосили підозру

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2023 року іноземець, керуючи судном USKO MFU під прапором Камеруну, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Тим самим він порушив законодавство України та норми міжнародного морського права.

Зазначається, що у Криму судно було завантажено понад 3 тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

У листопаді 2023 року підозрюваний здійснив незаконний вихід судна USKO MFU з порту Севастополя. Щоб приховати свою протиправну діяльність, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування судна.

Підозрюваному інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.