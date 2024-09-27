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Головна Кримінал Організувала роботу "банків" на ТОТ України: голові Центробанку РФ Набіуліній оголосили підозри за низкою статей

Організувала роботу "банків" на ТОТ України: голові Центробанку РФ Набіуліній оголосили підозри за низкою статей

Юлія Лаврук
27 вересня, 2024 п'ятниця
15:28
Кримінал Ельвіра Набіуліна

Голові Центробанку РФ Ельвірі Набіуліній оголосили підозру в сприянні фінансування війни проти України та організації діяльності російських банків на тимчасово окупованих територіях

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Набіуліна після початку російської агресії проти України в лютому 2014 року організувала розробку нормативно-правових актів, які регулювали перехід фінансової та банківської системи АР Крим і Севастополя під управління РФ.

Правоохоронці зазначили, що після повномасштабного російського вторгнення вона також сприяла діяльності банків РФ та впроваджувала обіг рубля на тимчасово окупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Криму.

До того ж в Офісі генпрокурора додали, що Набіуліна також сприяла вищому військово-політичному керівництву РФ у веденні війни.

"Використовуючи активи й ресурси банку Росії, вона створює умови для обходу фізичними і юридичними особами, причетними до фінансування ВПК РФ, санкцій, сприяє мобілізації в державі-агресорі, створює умови для проведення розрахунків за зброю з Іраном, ініціює введення "контрсанкцій", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що кошти, які перебувають на рахунках Центробанку РФ, фактично є одним з інструментів ведення війни. Завдяки міжнародним партнерам України майже 300 млрд доларів заблоковані на рахунках цього банку по всьому світу.

Ельвірі Набіуліній повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за фактами пособництва у зміні меж території та державного кордону України та пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Видання The Economist у червні опублікувало матеріал про главу центробанку Росії Ельвіру Набіуліну, в якому йдеться, що вона посилила охорону й практично живе на робочому місці, де у неї є перукарня та хімчистка.

Теги:
Україна
Росія
Крим
Херсонщина
Війна з Росією
Харківщина
Економіка
Офіс генпрокурора
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