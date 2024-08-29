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Підпалювали автівки військових у Запоріжжі та Кропивницькому: правоохоронці затримали підозрюваних, серед яких троє неповнолітніх

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
13:21
Кримінал

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримали дві групи підозрюваних, які на замовлення російських спецслужб підпалювали автівки ЗСУ в Запоріжжі та Кропивницькому

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Запоріжжі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Надалі підозрювані отримали нове "замовлення" від росіян на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

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Водночас у Кропивницькому Служба безпеки затримала 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

  • ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб)
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • СБУ та Нацполіція затримали у Києві, Кривому Розі й Дніпрі три групи фігурантів, які підпалювали авто й приватні помешкання військових Сил оборони на Дніпропетровщині й Закарпатті.

Теги:
СБУ
ЗСУ
поліція
Війна з Росією
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