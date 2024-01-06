Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ
У суботу, 6 січня, в харківському торговому центрі сталася бійка зі стріляниною
Про це "Суспільне Харків" підтвердила речниця поліції Харківщини Олена Баранник.
За інформацією поліції, нікого не поранило.
"Медики не забирали учасників бійки. Вогнепальних поранень у людей немає. У одного з учасників гематома на обличчі, в іншого — на нозі", — сказав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
За попередньою інформацією, яка відома, 20-річний чоловік дістав газовий пістолет і зробив два постріли вгору. Пістолет вилучили. Справу зараз розслідують як хуліганство. Санкція статті — до 7 років позбавлення волі.
- 3 січня справу двох росіян, які застрелили дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбили ще трьох українців на Харківщині, передали до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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