Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ

Про це "Суспільне Харків" підтвердила речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

За інформацією поліції, нікого не поранило.

"Медики не забирали учасників бійки. Вогнепальних поранень у людей немає. У одного з учасників гематома на обличчі, в іншого — на нозі", — сказав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

За попередньою інформацією, яка відома, 20-річний чоловік дістав газовий пістолет і зробив два постріли вгору. Пістолет вилучили. Справу зараз розслідують як хуліганство. Санкція статті — до 7 років позбавлення волі.