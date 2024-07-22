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Поплічниця блогера-зрадника Лебедєва: СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Очакову

22 липня, 2024 понедiлок
11:14
Кримінал

Співробітники СБУ затримали на Миколаївщині чергову поплічницю ФСБ, яка наводила вогонь російських артсистем по Очакову та його акваторії

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

Жінка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва, відомого як Лохматий, який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Зловмисниця, мешканка Очакова, активно підтримувала рашизм і спілкувалася з Лохматим через його Telegram-бот. Вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони та передавала точні геолокації українських військових, які обороняли місто.

СБУ провела комплексні заходи, щоб запобігти можливим жертвам. Зловмисницю затримали в її помешканні, де вилучили два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала для збору розвідувальних даних.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У п'ятницю, 19 липня, біля одеського Привозу стався конфлікт між перехожими та поліцейськими - правоохоронці здійснили попереджувальний постріл у повітря.

Теги:
Україна
Росія
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
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