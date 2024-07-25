В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
Мешканець Харківщини отримав 15 років за ґратами - він злив російським спецслужбам інформацію про тренувальний центр Збройних сил України в регіоні
Про це повідомляє СБУ.
Засудженим є 64-річний чоловік. Він був у складі агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у Харкові в червні 2023 року: тоді було затримано всіх трьох учасників злочинної групи, яка коригувала вогонь по регіону.
За дорученням росіян зрадник розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру ЗСУ на Харківщині, геолокації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що обороняють обласний центр.
З цією метою зловмисник переміщувався по місту й території регіону під виглядом водія таксі та випитував інформацію у пасажирів.
"Комунікація з ворожою спецслужбою відбулася через її "зв’язкового". Ним виявився ще один зрадник – Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації РФ", - розповідають у СБУ.
Фігурант використовував для спілкування з ним анонімний чат у месенджері.
У ході обшуків у російського агента вилучили мобільні телефони й компʼютерну техніку з доказами співпраці з ворогом.
"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Фото: СБУ
- 25 липня правоохоронці затримали та повідомили про підозри організаторам агентурної групи, яка на замовлення ФСБ готувала теракти в Україні та Євросоюзі.
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