Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині і ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми

Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині і ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми

23 травня, 2024 четвер
11:14
Кримінал

Прокурори довели провину військовослужбовця РФ який залякував цивільних на Херсонщині і ґвалтував місцеву жительку, його засудили до 11 років тюрми

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що засуджений наприкінці березня 2022 року у складі російського підрозділу виконував бойові завдання, чим забезпечував окупацію одного з районів Херсонської області.

“В одному з населених пунктів він заселився у домоволодіння місцевої жительки, погрожуючи розправою їй та її малолітньому синові. Проживаючи у будинку потерпілої без її згоди, військовослужбовець РФ неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок сексуального насильства над матір’ю дитина отримала вторинну психологічну травму

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця РФ визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вирок не набрав законної сили.

  • 11 травня стало відомо, що правоохоронці оголосили підозру учаснику проросійського терористичного угруповання "ДНР", який двічі зґвалтував жительку Луганської області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
Автор Катерина Широкопояс
22 травня, 2024 середа
Сумщина. Що відбувається на кордоні з Росією
росія прапор занепад
21 травня, 2024 вiвторок
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
Радбез ООН
21 травня, 2024 вiвторок
Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.16
  • EUR
    Купівля 42.89
    Продаж 43.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
11:44
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
РФ вже два роки відпрацьовує завдавання ядерних ударів по Україні, - аналітик Їжак
11:37
Оновлено
новини Львівщини
РФ завдала близько 10 ударів по Харкову та регіону: є жертви
11:36
марка "Азов"
"Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки
11:21
Сергій Різник
Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
11:11
Оновлено
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО
11:02
ЗСУ генштаб війна з Росією
Росіяни продовжують штурмувати Харківщину: ворог зазнає втрат
11:00
Ексклюзив
Вовчанськ
Противник продовжуватиме штурмувати Харківщину й відкриє новий напрямок: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про терміни
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Чому ініціатива надання протиповітряної оборони Україні від союзників провалилася та успіхи в боротьбі з корупцією. Акценти світових ЗМІ 23 травня
10:44
Ексклюзив
Марія Баркова, сестра військовослужбовця з 501-го батальйонна морської піхоти
"Комунікації взагалі ніякої нема": сестра полоненого морпіха про зв'язок із рідним, владою та суспільством
10:34
Вадим Шамарін
У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво
10:31
Чорноморський флот РФ
Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму
10:14
СБУ
Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня
10:10
OPINION
Ірина Геращенко
Влада знову випустила торпеду Безуглої
10:00
23 травня – День Героїв
День Героїв 2024: українці відзначають особливе свято
09:51
Оновлено
"Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму": Сирський та Зеленський привітали морських піхотинців
09:46
Оновлено
Білгородщина
Міноборони РФ заявило про майже 40 збитих цілей над Білгородщиною: нібито є загибла
09:32
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
09:23
Скотт Келлі та Даг Лайман
До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман
08:46
Норвегія
Норвегія обмежить в'їзд до країни росіян: подробиці
08:20
санкції проти рф
Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення стосовно залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters
08:07
OPINION
Віктор Андрусів
Снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин
08:00
Верховна Рада
Журналісти та медійні організації закликали ВР не приймати законопроєкт щодо нерозголошення текстів судових рішень
07:48
прикордонник
Росія активізувала роботу диверсійних груп у Сумській області
07:47
єврейська громада україни
Ізраїль розглядає кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії за визнання Палестини, - ЗМІ
07:41
втрати окупантів
Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:30
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ утримує у Чорному морі два військові кораблі
07:25
Потяг
На Київщині потяг збив 9-річну дитину
06:48
Китай розпочав "каральні" військові навчання навколо Тайваню
06:46
Ентоні Блінкен
Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників - постачати зброю
06:31
Послабили систему ППО: "Атеш" провів диверсію у Смоленську
06:25
ЗСУ
РФ розпочала наступ на Харківщині раніше, ніж планувала: ISW назвав причину
05:33
вибори в США, Ніккі Гейлі
Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах
04:49
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні
04:25
Дія.Сіті
Резидентами Дія.City стала тисяча компаній
03:41
Китай та США
Китай ввів санкції проти 12 американських компаній з виробництва зброї
03:17
Ілюстративне фото
У Дії тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв: деталі
02:58
З двох прикордонних міст Сумщини евакуювали 1,5 тис. людей
02:21
Франція
У Франції пройшли випробування модернізованого ядерного носія
01:49
Міноборони за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння та техніки
01:20
Ліам Гемсворт
З'явився трейлер 4-го сезону "Відьмака" з Ліамом Гемсвортом в головній ролі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV