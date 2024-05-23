Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині і ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми
Прокурори довели провину військовослужбовця РФ який залякував цивільних на Херсонщині і ґвалтував місцеву жительку, його засудили до 11 років тюрми
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокурори в суді довели, що засуджений наприкінці березня 2022 року у складі російського підрозділу виконував бойові завдання, чим забезпечував окупацію одного з районів Херсонської області.
“В одному з населених пунктів він заселився у домоволодіння місцевої жительки, погрожуючи розправою їй та її малолітньому синові. Проживаючи у будинку потерпілої без її згоди, військовослужбовець РФ неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки”, - йдеться у повідомленні.
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За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця РФ визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі вирок не набрав законної сили.
- 11 травня стало відомо, що правоохоронці оголосили підозру учаснику проросійського терористичного угруповання "ДНР", який двічі зґвалтував жительку Луганської області.
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